ART CITY Simona Ragazzi. 99 love bricks - work in progress - ricostruire

In occasione della cinquantesima edizione di Arte Fiera Bologna 2024, dal 29 gennaio all'1 marzo 2024, la PdB Gallery ospiterà la mostra 99 LOVE BRICKS - WORK IN PROGRESS - RICOSTRUIRE di Simona Ragazzi, a cura di Roberta Angelini.

La mostra è inserita nel programma eventi di Art City Bologna 2024 e inaugurerà Sabato 27 gennaio alle ore 17, con al centro della scena una nuova installazione site specific del progetto artistico dell’artista: 99 LOVE BRICKS.



Il progetto di costruire 99 LOVE BRICKS nasce dalla esigenza dell’ artista Simona Ragazzi di indagare sui valori che lasciano un segno, sulle emozioni che muovono l’uomo, sul senso della vita.

Questo tentativo di analisi, durato più di due anni, è avvenuto attraverso la richiesta di interazione sulle singole opere in argilla da parte di centinaia di persone di ogni età che hanno potuto lasciare un contributo segnico su di esse e che successivamente l’artista ha ulteriormente rilavorato e trasformato.

Ogni Brick è così diventato un piccolo scrigno di pensieri, parole, sogni, desideri e speranze scolpite nella terra che viaggerà nel tempo. Questi “messaggeri” di terracotta verranno allestiti, site-specific, evocando un cantiere in lavorazione.



L’intento è di ricostruire una logica delle priorità che ci spingono a dare un senso alle piccole e grandi cose della nostra esistenza.

Temi vasti e ambiziosi quelli che la Ragazzi vuole affrontare per coinvolgere senza soluzione di continuità se stessa e l’osservatore. Temi instabili, che aprono possibilità, e che sono “work in progress” ogni giorno nel cantiere della mente di ogni singolo essere umano.



La mostra sarà visitabile presso gli spazi della PdB Gallery Contemporary Art dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19, con apertura straordinaria sabato 3 dalle 16 alle 23 e domenica 4 gennaio dalle 15 alle 19, in occasione di Arte Fiera Bologna 2024.



