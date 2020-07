Tornano gli eventi per i single: prima data il 31 luglio

Messaggi e videochiamate sono stati un'occasione per intraprendere rapporti più profondi e intensi, anche a distanza, tanto che il 45% dei single potrebbe innamorarsi online ancor prima di incontrare il proprio partner nella vita reale. Nonostante questo però, secondo una ricerca condotta da Meetic* quello che è davvero mancato in questo periodo è la vita sociale, la convivialità. Ed è proprio per questo che il servizio di incontri più affidabile in Italia, ha voluto regalare ai single, in una sera di mezza estate, un'occasione speciale per incontrarsi e conoscersi, degustando degli ottimi vini e ascoltando della rilassante musica dal vivo.



L'appuntamento è venerdì 31 luglio: tutti i single bolognesi si incontreranno alla Cantina Bentivoglio intorno alle h 20:00. La serata sarà all’insegna del detto "In vino veritas", per cominciare ci sarà un'interessante degustazione, accompagnata da stuzzichini e poi si passerà alla musica live per creare la giusta atmosfera per fare nuove conoscenze. L'evento è gratuito e per prenotarsi basterà confermare la propria presenza.