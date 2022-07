Sintonia a tre voci narrazioni di Pasolini-Roversi-Dalla

2022: centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, decennale della morte di Lucio Dalla.



Rimachèride, con il recital “Sintonia a tre voci” vuole rendere loro omaggio: Pier Paolo Pasolini, Lucio Dalla entrambi nati a Bologna ed entrambi legati a Roberto Roversi, poeta, scrittore, giornalista, ecc., anch'egli di Bologna.



Tutti loro hanno fatto della loro vita il manifesto delle loro scelte culturali e politiche. Le loro idee, i loro pensieri erompono dalla loro arte (poesie, scritti, canzoni, film, testi teatrali, ecc.), colpendoci con forza, obbligandoci a rallentare e riflettere. E non importa che quelle poesie, pellicole, canzoni, ecc. siano serie, drammatiche o ilari, si insinuano in noi, nelle menti e nell'anima, rallentandoci, incoraggiandoci a guardare il mondo in modo diverso. Nel recital le parole di Pasolini e Roversi si mescolano alla musica di Dalla formando una sintonia di pensieri ed emozioni.



In scena Luisa Vitali nella duplice veste di interprete e regista, Erica Salbego interprete percussionista, Stefano Banchelli musicista e cantante.



“Sintonia a tre voci” fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.