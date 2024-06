"Sirene" a Teatri di Vita

Una fusione multisensoriale di poesia, musica e performance, un viaggio emotivo attraverso la città, offerto al pubblico con una narrazione coinvolgente che si basa sull’archetipo del viaggio eroico di trasformazione. Il progetto di residenza Sirene esplora tematiche profonde come l’identità e la ricerca di un luogo da chiamare casa, trasformando l’agglomerato urbano in un palcoscenico vivente.



Sara Vilardo, artista performativa e insegnante di yoga è nata a Milano e ha vissuto in Belgio prima di trasferirsi a Copenhagen. Ha lavorato con artisti come Rodrigo Garcia e Tino Sehgal e contribuito a diversi progetti come performer e co-autrice, con un focus su spazi non convenzionali e interattivi.



sabato 8 – domenica 9 giugno, ore 19



Biglietto giornaliero (comprensivo di tutti gli eventi a pagamento della giornata)



intero: 15 euro



under 30: 9 euro