"Slava's Snowshow" al Teatro Duse

Dal 15 al 19 marzo lo spettacolo "Slava's Snowshow" in scena al Teatro Duse.

Emozioni, risate, poesia e tanta dolcezza riempiono gli occhi e i cuori di tutti gli spettatori tra il freddo vento delle steppe russe che scatenano magiche tempeste di neve! Questo è Slava’s Snowshow, l’imperdibile spettacolo dedicato a tutti… grandi e piccini. Poetico, universale e senza tempo, Slava’s Snowshow continua a incantare milioni di spettatori di tutte le nazionalità, generi ed età come nessun’altro spettacolo al mondo. Snowshow è un genere a sé stante, che riesce a esser spontaneo e magico come il primo giorno in cui è stato rappresentato, trasportando gli adulti in un mondo di stupore e meraviglia tipico dell’infanzia.

Il suo geniale ideatore è considerato “il miglior clown del mondo”,ama un teatro ricco di speranze e sogni, di desideri e di nostalgie, di mancanze e disillusioni. Un teatro che sfugge a qualsiasi definizione, all’interpretazione unica delle sue azioni e da qualsiasi tentativo di limitazione della sua libertà. Lo Snowshow è proprio così: libero, lirico, ironico, fantasioso, divertentissimo e tenero, talvolta venato di malinconia: una serata che diventa esperienza incredibile, inattesa e indimenticabile per un pubblico che ritorna ogni volta a rivederlo e a riviverlo, come una cerimonia o un rituale magico.

TAM ON TOUR IN COLLABORAZIONE CON GAAP BOOKING

creato e messo in scena da SLAVA regia VIKTOR KRAMER & SLAVA POLUNIN scene VIKTOR PLOTNIKOV, SLAVA POLUNIN costumi ed effetti speciali SLAVA POLUNIN suono ROMAN DUBINNIKOV, SLAVA POLUNIN