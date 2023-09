Il primo festival dei birrifici sociali d’Italia sbarca a Bologna

Indirizzo non disponibile

Una serata tra birre artigianali, talk e musica, che mette al centro percorsi di inclusione permettendo alla cittadinanza di varcare in una serata la soglia di più birrifici sociali provenienti da tutto il territorio nazionale. Ciò che li accomuna, oltre alla birra di qualità, è il valore sociale che li contraddistingue: la loro produzione diventa infatti possibilità di inserimento lavorativo per persone con disabilità. Durante la serata racconteranno i loro progetti, i processi lavorativi e i percorsi di inclusione.

Si chiama Social Brewery Reunion il primo festival dei birrifici sociali d’Italia, ed è in programma giovedì 7 settembre, dalle ore 19, all’interno del . Ingresso libero e gratuito. L’evento è organizzato dal Birrificio Vecchia Orsa in collaborazione con la Cooperativa sociale Arca di Noè

Oltre al Birrificio Vecchia Orsa (San Giovanni in Persiceto), primo birrificio sociale nato nel 2007 in Italia e co-organizzatore dell’iniziativa, saranno presenti con le loro spine il Birrificio Articioc (Parma), il Birrificio Bàgolo (Verona), Birrificio Pintalpina (Sondrio) e il Birrificio Sbam (Bari).

“Un’occasione per stare insieme, fare rete all’interno di questa piccola famiglia di realtà, creare uno scambio di idee tra i birrifici ma, soprattutto, di condivisione con chi verrà all’evento”, spiega Enrico Govoni, Mastro Birraio del Birrificio Vecchia Orsa.

È uno degli appuntamenti della rassegna Roadmap to Inclusion, organizzata dalla Cooperativa sociale Arca di Noè, in collaborazione con Salvaiciclisti Bologna, Birrificio Vecchia Orsa, Associazione Naufragi e con il contributo del Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI). Un cartellone di iniziative, a partecipazione gratuita, pensato per parlare di disabilità da prospettive inaspettate, abbattendo luoghi comuni e retoriche e andare oltre la narrazione mainstream del “super-disabile” paralimpico o della visione pietistica e passiva, lasciando spazio a storie di quotidianità.

La rassegna, iniziata a maggio, continuerà con la proiezione del documentario “Un giorno la notte”, in programma martedì 12 settembre, ore 21:30, Al Fuori Orsa DLF, all’interno del Parco del Dopolavoro Ferroviario. Organizzato da Arca di Noè in collaborazione con AIBXC baseball per ciechi e con la presenza dei registi e attori protagonisti