"Sogni di pietra": acquerelli di Lucia Bonazzi

Mostra di acquerelli di Lucia Bonazzi, dedicati al tema della scultura immersa in contesti naturali, come giardini e cimiteri, che rispecchiano stati d'animo.

L'artista, attiva anche come illustratrice editoriale, ha esposto in varie mostre in Italia e all'estero; il suo stile si contraddistingue per un equilibrio tra il controllo della forma e la libertà espressiva del colore.