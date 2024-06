Nel cuore di Bologna una serata speciale sulle note di Stravinskij e Rachmaninov

Prosegue insieme alla grande Stagione d'Opera anche l'imperdibile Stagione Danza 2024 in uno dei teatri più suggestivi di Bologna: una serata sulle note di Stravinskij e Rachmaninov per celebrare l'incontro tra il virtuosismo della pianista trentenne Beatrice Rana e l'estro dei coreografi suoi coetanei Sasha Riva e Simone Repele, tandem creativo nato dai comuni studi presso l'Hamburg Ballet di John Neumeier e ora di base a Ginevra.

L'affascinante spettacolo coreografico si terrà nel cuore della città per allietare gli appassionati del grande teatro scenografico con un cast di talenti d'eccezione: in città va in scena "Soirée Stravinskij/Rachmaninov".

Il grande spettacolo al Teatro Comunale di Bologna

Lo spettacolo si terrà domenica 9 giugno 2024 alle ore 16.30 (Turno Gold) presso il Comunale Nouveau - Teatro Comunale di Bologna (nuova sede in piazza della Costituzione, 4). I biglietti interi hanno un costo che va dai 25 ai 70 euro; ridotti 30-35 dai 15 ai 45 euro; per gli under 30 dai 10 ai 35 euro.

Curata da Daniele Cipriani, la "Soirée Stravinskij/Rachmaninov" propone un dittico composto da un importante titolo del Novecento musicale e coreutico insieme ad una nuova creazione. L'apertura è affidata a Le Sacre du Printemps di Stravinskij, eseguito nella versione per pianoforte a quattro mani da Beatrice Rana e Massimo Spada, con l'atletica coreografia dello scomparso Uwe Scholz, ripresa per l'occasione proprio da Riva&Repele e interpretata dal Principal dancer del Wiener Staatsballett Davide Dato. Il congedo, invece, vede "Alla fine del mondo", creato da Riva&Repele sulla versione originale per due pianoforti delle "Danze Sinfoniche" op.45 di Rachmaninov eseguita da Beatrice Rana e Massimo Spada. L'universo del compositore russo, le sue grandi mani così come i preferiti fiori di lillà, ispirano i movimenti di dieci danzatori che in diversi quadri schiudono visioni post-apocalittiche.

Il giorno dello spettacolo sarà inoltre possibile accedere alla mostra monografica del fotografo Michele Lapini,“Retroscena“. La mostra sarà aperta a partire da un’ora prima dell’inizio dell'evento presso il Foyer del Comunale Nouveau.

Il programma

Alla fine del mondo

Coreografia di Simone Rapele e Sasha Riva; musiche di Sergej Vasil’evi? Rachmaninov “Danze sinfoniche”, op. 45 (versione originale per due pianoforti).

Interpreti:

Beatrice Rana e Massimo Spada al pianoforte;

danzano Yumi Aizawa, Luca Curriel, Riccardo Ciarpella, Francesco Curatolo, Chiara Dal Borgo, Giulia Pizzuto, Chiara Ronca, Simone Rapele, Sasha Riva, Parvaneh Scharafali;

costumi di Anna Biagiotti;

scene di Michele della Cioppa;

disegno luci di Alessandro Caso.

La sagra della primavera

Coreografia di Uwe Scholz ripresa da Giovanni di Palma; musiche di Igor’ Fëdorovi? Stravinskij “Le Sacre du printemps” (versione originale per pianoforte a quattro mani - 1913).

Interpreti:

Beatrice Rana e Massimo Spada al pianoforte;

danza Davide Dato.

