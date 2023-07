Il sole di Hiroshima: al Cavaticcio tornano le lanterne galleggianti

Il 6 agosto 2023 al Parco del Cavaticcio di Bologna torna l’evento unico in Italia organizzato da Nipponica nato per ricordare le vittime dell’esplosione atomica che colpì la città di Hiroshima nel corso della Seconda Guerra Mondiale: Il sole di Hiroshima.

L’iniziativa guarda al presente non solo con un momento di riflessione sulla devastazione delle guerre attuali ma anche con l’attenzione alle comunità romagnole colpite dall’alluvione del maggio scorso. La raccolta fondi dell’edizione 2023 sarà destinata a un progetto per il ripristino delle scuole danneggiate promosso dall’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna. Oltre alla cerimonia delle lanterne galleggianti, il parco ospiterà un laboratorio per bambini, una cena solidale e una performance teatrale che debutterà proprio in questa sede

Il 6 agosto 2023 al Parco del Cavaticcio di Bologna si rinnova l’atteso appuntamento con Il sole di Hiroshima. Cerimonia delle lanterne galleggianti. L’evento nato nel 2009 da un’idea di Nipponica, festival di cultura giapponese, intende commemorare le vittime dell’esplosione atomica che colpì la città di Hiroshima proprio il 6 agosto 1945, nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

Diventato un punto di riferimento nell’agenda dell’estate bolognese, l’evento a ingresso gratuito, è disegnato attorno alla cerimonia delle lanterne galleggianti, t?r?nagashi in giapponese.

All’imbrunire le lanterne, distribuite a fronte di un’offerta, illumineranno il Cavaticcio per un rito collettivo che ha le sue radici nella tragedia che colpì il Giappone 78 anni fa ma che si rivolge necessariamente al futuro.

La formula de Il sole di Hiroshima mette in collegamento l’olocausto atomico del 1945 con l’attualità. Pertanto la cerimonia delle lanterne galleggianti, un evento che in Italia non ha eguali, ricorderà necessariamente anche quest’anno le persone che vivono al giorno d’oggi lo sconforto e la desolazione della guerra ucraina e di tutte le guerre.

Fin dal suo esordio la manifestazione ha sempre avuto un risvolto solidale. L’edizione di quest’anno non può non guardare al territorio romagnolo devastato dall’alluvione del maggio scorso. Il ricavato della tradizionale raccolta di beneficenza sarà utilizzato per la ricostruzione di alcune scuole danneggiate dal disastro: Il sole di Hiroshima aderisce alla campagna dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna Adotta una scuola. Il proposito dell’iniziativa è proprio questo: trasformare ogni lanterna accesa in una luce di speranza per il futuro.

Alle 21, poco prima della cerimonia prevista per le 21.30, debutterà al Cavaticcio Hamlet in Hiroshima, una performance a cura di Gianluca Guidotti, Enrica Sangiovanni e Tatsunori Kano, prodotta da archiviozeta e Nipponica inserita nel progetto Percorsi di pace.

PROGRAMMA

Dalle 18 alle 20

La mia mano: laboratorio creativo con il kamishibai

Laboratorio e letture cura di Artebambini- Associazione Kamishibai Italia (per bambini dai

5 anni) con Carolina Masetti

Il kamishibai è un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Una

valigetta in legno nella quale vengono inserite delle tavole stampate con da una parte il

disegno e dall’altra il testo. Mentre il narratore legge la storia chi ascolta ammira le

immagini e viene proiettato dentro il racconto. Il laboratorio permetterà ai bambini di

realizzare una propria tavola di kamishibai e di recitarla al pubblico facendo esperienza

dei diversi linguaggi espressivi coinvolti in quest’arte. Al pubblico saranno inoltre

proposte letture legate ai temi della pace e del rispetto dell’ambiente.

Gratuito, su prenotazione (max 20 partecipanti) entro il 5 agosto. (Sul sito di Nipponica le

info per prenotare).

Dalle 18.30

JAPAN TASTE by Zushi

Cena solidale al Cavaticcio

Per chi volesse gustare durante la serata la cucina giapponese è possibile prenotare

online uno dei piatti offerti a prezzo ridotto da ZUSHI Japanese Restaurant. Il cibo sarà

consegnato direttamente al Parco del Cavaticcio nell'orario scelto.

Parte del ricavato andrà in beneficenza. Prenotazioni fino alle ore 18 del 5 agosto 2023.

(Sul sito di Nipponica le info per prenotare il piatto).

Dalle 18.30

Distribuzione delle 1000 lanterne

Chi vorrà partecipare alla cerimonia potrà avere la propria lanterna da accendere a fronte

di un’offerta che sarà interamente devoluta in beneficenza. I partecipanti avranno a

disposizione pennarelli per decorare le lanterne con disegni o frasi così da esprimere un

proprio desiderio, ricordare un proprio caro o mandare un messaggio o un auspicio.

NOTA BENE: le lanterne sono realizzate con carta certificata FSC. La mattina dopo la

cerimonia il nostro staff le recupera e le conferisce correttamente nella raccolta

differenziata.

Ore 21.00

Hamlet in Hiroshima

Una performance a cura di Gianluca Guidotti, Enrica Sangiovanni e Tatsunori Kano

Con la partecipazione di Tatsunori Kano e Andrea Sangiovanni

Voci recitanti Gianluca Guidotti, Enrica Sangiovanni e Tatsunori Kano

Partitura musicale Patrizio Barontini. Produzione archiviozeta e Nipponica.

(Seguono nelle pagine successive i dettagli della performance).

Dalle 21.30

Cerimonia delle lanterne galleggianti

Nel cuore della lanterna decorata viene accesa una candela che la illumina e permette di

seguirla con lo sguardo nel suo viaggio sull'acqua, all’imbrunire.

Un rituale semplice che ognuno dei partecipanti vive in modo personale e raccolto. Un

modo per unirsi nel ricordo e nell'emozione attorno ad una fiamma e all'acqua

per sostenere la pace e la solidarietà.

Tutti gli eventi Il Sole di Hiroshima. Cerimonia delle lanterne galleggianti sono a

ingresso gratuito.

Il Sole di Hiroshima. Cerimonia delle lanterne è un evento realizzato con il patrocinio

del Consolato Generale del Giappone a Milano e con quello del Comune di Bologna.

L’evento è inserito in L'altra sponda!, il cartellone del Cassero LGBTI+ Center, inserito

nella programmazione di Bologna Estate.