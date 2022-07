"Il Sole di Hiroshima": torna la cerimonia delle lanterne galleggianti (tōrōnagashi)

"Il sole di Hiroshima" torna al Parco del Cavaticcio il 6 agosto 2022. Dopo due anni di assenza torna a Bologna la cerimonia delle lanterne galleggianti, alla sua decima edizione, dedicata quest'anno alla popolazione ucraina. L'evento in memoria delle vittime dell’esplosione atomica che colpì la città di Hiroshima nel corso della Seconda Guerra Mondiale è organizzato da Nipponica in collaborazione con il Centro Studi d'Arte Estremo Orientale e con l’Asia Institute dell’Università di Bologna. Il ricavato finanzierà l’acquisto di cancelleria, zaini, libri e altro materiale didattico per le scuole della regione ucraina di Chernivtsi, che al momento accoglie oltre 100mila profughi, di cui oltre 33mila minori.

Perché questa cerimonia

Ogni anno, il 6 agosto a Hiroshima, per commemorare le vittime dell'esplosione atomica del 1945 si celebra la cerimonia delle lanterne galleggianti (t?r?nagashi). Dopo due anni di forzata assenza torna a Bologna la cerimonia delle lanterne galleggianti. Una preghiera collettiva sentita come particolarmente doverosa in questo momento. Un momento in cui fermarci e dedicare un pensiero, una parola, un auspicio a chi sta vivendo l’esperienza più atroce: la guerra.

Nel giorno della celebrazione del ricordo delle vittime di Hiroshima ricordiamo anche le persone che oggi, come allora, affrontano lo sconforto e la desolazione della guerra.

Il 6 agosto al parco del Cavaticcio, Bologna si riunirà per illuminare la notte con mille lanterne: saranno luci di speranza.

La raccolta benefica: un motivo in più per partecipare

Il Sole di Hiroshima offre anche la possibilità di lanciare uno sguardo al futuro e, come ogni anno, anche nel 2022 l’evento sarà realizzato a scopo di beneficenza. Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di materiale scolastico per le scuole della regione di Chernivtsi, in Ucraina.

Il progetto sarà seguito da IBO Italia, l’associazione presente in Ucraina da oltre dieci anni che realizza diverse iniziative di collaborazione internazionale. Sin dall’inizio del conflitto IBO sta sostenendo la popolazione fornendo beni di prima necessità, cibo, medicine, supporto psicosociale anche attraverso la collaborazione con i partner locali.

Al momento la regione di Chernivtsi si sta preparando ad accogliere la terza ondata di profughi che rientrano dopo i bombardamenti delle ultime settimane. Sono ospitati nella regione oltre 100.589 profughi, di cui oltre 33mila minori. Bambini e ragazzi che a settembre speriamo possano avere la possibilità di tornare a scuola per seguire le lezioni. Sostenerli e incoraggiarli nel loro percorso di formazione è l’obiettivo della raccolta fondi dell’evento: cancelleria, zaini, libri ed eventualmente dei tablet per coloro che saranno costretti a seguire le lezioni online.

Programma

Ore 17 e 17.50

Shod?: la via della scrittura

2 laboratori di calligrafia giapponese per bambini (7-11 anni)

condotti da Giovanni Gamberi

La calligrafia giapponese e? un’arte viva, con una tradizione secolare le cui origini si collocano in Cina. I partecipanti al laboratorio potranno sperimentare l’arte della scrittura disegnando con il pennello e l’inchiostro. Apprenderanno le tecniche fondamentali per gestire la punta del pennello, il segno e le diverse densità dell’inchiostro.

La pratica della scrittura arcaica si concilia perfettamente con le capacità grafiche e immaginarie dei più piccoli, che ritrovano, in quelle forme, contatti e continui rimandi con la realtà. Il laboratorio è l’occasione per sviluppare una nuova sensibilità e per avere un’idea dei principi estetici che sono all’origine della cultura estremo orientale.

Giovanni Gamberi lavora presso il Centro studi d’Arte Estremo Orientale di Bologna. Laureato magistrale in lingua cinese all’università Ca’ Foscari di Venezia, studia da anni calligrafa e sigillografia presso la FeiMo Contemporary Calligraphy. Tiene laboratori per bambini presso il Museo di Palazzo Poggi a Bologna.

Durata: 40 minuti ogni laboratorio. Tutti i materiali saranno forniti dall’organizzazione.

Partecipazione: su prenotazione. Iscriviti online (max 10 bambini a laboratorio).

Dalle 18.30

Distribuzione lanterne

1000 lanterne saranno distribuite a chi vorrà partecipare alla cerimonia, su offerta, interamente devoluta in beneficenza. I partecipanti avranno poi a disposizione pennarelli per decorare, con disegni o frasi, le lanterne così da esprimere un proprio desiderio, ricordare un proprio caro o mandare un messaggio o un auspicio.

Ore 19, 19.45, 20.30

Kamishibai: l’arte di narrare le immagini

A cura di Artebambini- Associazione Kamishibai Italia

con Carolina Masetti e Chiara Bighinzoli

Il Kamishibai è un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Una valigetta in legno nella quale vengono inserite delle tavole stampate con da una parte il disegno e dall’altra il testo. Mentre il narratore legge la storia chi ascolta ammira le immagini e viene proiettato dentro il racconto.

Tre storie raccontate per bambini e adulti: L'uomo del kamishibai; Una storia; Il cavallo e il soldato.

Durata: 30 minuti ogni lettura

Partecipazione: ingresso libero

Dalle ore 21:30

Cerimonia delle lanterne galleggianti

Nel cuore della lanterna decorata viene accesa una candela che la illumina e permette di seguirla con lo sguardo nel suo viaggio sull'acqua, all’imbrunire.

Un rituale semplice che ognuno dei partecipanti vive in modo personale e raccolto. Un modo per unirsi nel ricordo e nell'emozione attorno ad una fiamma e all'acqua per sostenere la pace e la solidarietà.

Cena solidale al Cavaticcio

Tutti gli eventi sono a ingresso libero

Luogo: Giardino del Cavaticcio (ingresso da via Azzo Gardino e da via Fratelli Rosselli)

Organizzato da Nipponica.

L'evento si svolge all'interno de L'Altra Sponda, nell'ambito di Bologna Estate 2022.

In collaborazione con Centro Studi d'Arte Estremo Orientale



Per informazioni:

info@nipponica.it

www.nipponica.it