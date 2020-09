Domenica 27 settembre, a partire dalle ore 14.30, lo spazio DumBO di Bologna ospiterà le spettacolari acrobazie di freestyle motocross dei DABOOT, a cui seguiranno speciali sessioni di mototerapia per tutti i bimbi presenti.



L’evento fa parte dell’appuntamento “Solidarity on Wheels – Bikers for Children”, un’iniziativa di beneficenza voluta da Hells Angels MC Bologna, H.O.G. Bologna Chapter Italy #9314 e Harley-Davidson Italia per sostenere le attività e i progetti di Bimbo Tu.



Ingresso a DumBO a pagamento.