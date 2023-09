"Some Prefer Cake": a Bologna la 15a edizione del festival di cinema lesbico

Some Prefer Cake, 15a edizione del festival di cinema lesbico, domani la conferenza stampa: il festival è in programma dal 22 al 24 settembre al Nuovo Cinema Nosadella, con 22 film tra lungometraggi e cortometraggi e numerosi eventi collaterali (presentazioni di libri, mostre, dj set e live, performance).

Some Prefer Cake, festival internazionale di cinema lesbico, conta 3 giorni di visioni indipendenti da tutto il mondo. Al Nuovo Cinema Nosadella il festival in presenza, dal 25 settembre al 5 ottobre sarà visibile su openddb.it la versione in streaming del festival, con un programma diverso da quello in presenza.

Some Prefer Cake è organizzato dall’associazione Luki Massa, con il contributo di tante socie e volontarie dell’associazione e con la direzione artistica di Comunicattive. L’esperienza è quella del “festival di comunità”: uno spazio-tempo politico e affettivo di incontro per la comunità lesbica e LGBTQ+, in cui guardare insieme i film lesbici e femministi selezionati da tutto il mondo dalle nostre fantastiche programmer, e partecipare alle presentazioni di libri e ai momenti di socialità. Garantire la doppia formula è per noi, in questo momento, una garanzia di accessibilità, ma comporta anche tanti costi.

Per biglietti o abbonamenti potrete acquistarli online o nell’app DICE, oppure accedendo alle singole schede dei film. L’acquisto resta disponibile anche alle casse del cinema durante i giorni del festival.

Per chi acquista l’abbonamento a tutti i film il posto non è assegnato ma garantito.

SOME PREFER CAKE 2023 PROGRAMMA