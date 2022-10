"Something filled up my heart with nothing": la mostra

Vera Portatadino

Something Filled Up My Heart With Nothing



Opening: sabato 22 ottobre 2022, ore 18.00 - 21.00

con un testo di Sofia Silva



Dopo la collettiva Tetraedro (2021), con la mostra Something Filled Up My Heart With Nothing Vera Portatadino inaugura la sua prima personale alla OTTO Gallery di Bologna



Citando nel titolo l’incipit del brano “Wake Up” della band canadese Arcade Fire, Vera suggerisce l’atmosfera disincantata che permea la sua opera più recente, ricca di riflessioni e preoccupazioni ecologiche.

Considerando i concetti di figurazione e astrazione come categorie inefficaci applicate al suo lavoro, Vera Portatadino situa la sua pratica nell'ambito dell'anti-narrazione. I suoi dipinti evocano invece di illustrare, suggeriscono invece di spiegare, permettendo alla grammatica della pittura di diventare essa stessa oggetto di studio.

“L'odierna opera pittorica di Vera Portatadino si regge su una paratassi che definisco bizantina. Ogni quadro è una tabula che a livello immaginifico può essere sostituita dall'area di un rudimentale telaio da tessitura. Gli strati di pittura, ovvero i fili della composizione, sono tirati uno a uno da Vera, alcuni in senso longitudinale, altri in senso trasversale, proprio come nell'imbastimento di trama e ordito. Quella che sembra solo una parentesi tecnica è in realtà consustanziale all'opera di Vera, perché la sua è un'opera semplice, paratattica appunto, ricca di dettagli ma priva di mistificazioni”. (dal testo Prima Vera Nuova di Sofia Silva)

La mostra si snoda tra tele e tavole che suscitano domande sul nostro rapporto con il tempo, con la natura e la vita contemplativa. Terre aride, prati fioriti e campiture colorate sono abitati da elementi botanici e organici e da fiamme, con cui fattezze umane si relazionano, indicando, curando o distruggendo.



La ricerca teorica dell’artista si fonda sui concetti di bellezza, piacere e caducità, e sull'ossessione per il marginale, che esiste a prescindere dalla scena principale.