"Sonata per tubi" al Cinema Teatro Massarenti

Spettacolo della Compagnia Nando e Maila che, dopo aver incantato i teatri italiani ed esteri, approderà, sabato 28 Gennaio, alle 20.30, al Cinema Teatro Massarenti di Molinella con “Sonata per tubi”. Lo spettacolo ci accompagnerà in un mondo di luci, suoni, giochi, acrobazie e magie in cui ogni oggetto può essere reinventato e creare musica.

Musica e circo contemporaneo si uniscono per incantare grandi e piccoli.