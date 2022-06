Songs Vol.2, le canzoni della nostra vita "a teatro"

A Villa Mazzacorati il "Songs Vol2. Appuntamento a Villa Mazzacorati il 25 e 26 giugno 2022.

6 attori.

6 canzoni.

6 storie di vita vera, vere immagini, vere sensazioni.

6 immersioni profonde dentro noi stessi.

Ricordi vissuti al suono di quella musica speciale.

Oppure riflessioni.

Pensieri che partono dal testo di quella canzone lì. Da quelle parole. Da quegli accordi.

6 monologhi divertenti, poetici, comici, grotteschi.

6 esperienze di vita da condividere.

Andrea Tavoni: Baciami Ancora (Jovanotti)

Metà anni ’80: un ragazzino di terza media, impacciato dall’apparecchio fisso e dalle felpe orrende che gli compra la mamma, riesce a dare un primo timido bacio alla irraggiungibile Compagna di Classe con la Coda di Cavallo… ma ci sarà un secondo bacio?

Giuseppe Cervino: L’Ombra del Dubbio (Giuseppe Cervino)

Quando un amore inizia, a volte è come stare in un fil di Woody Allen, a volte è come stare in un film di Hitchcock…

Pietro Rossini: Le Mille Bolle Blu (Mina)

Un’elegia di una vita intera. Mille pennellate, mille frammenti di vita vissuta, mille ricordi fragili come mille bolle blu, che scoppiano, sì, ma lasciano un piccolo segno.

Noemi di Leonardo: Put it on the Ritz (Gene Wilder)

La storia di come si possa assemblare una bambina pezzo per pezzo, come la Creatura del Dottor Frankenstin, fino a farla diventare un perfetto esemplare di figlia, temprandola per la vita.

Theodora Moisescu: This Must Be The Place (Talking Heads)

Una casetta in cima ad una salita ripida. Un giardino pieno di galline. Una cucina che odora di melanzane. Questo deve essere il posto.

Patrizia Cirillo: Per Me Per Sempre (Eros Ramazzotti)

Una mamma, i Gormiti, le ricariche del telefono, una lampadina in mille pezzi, case che non sono Versailles e un bimbo che canta Ramazzotti. Crescere, insieme, in allegria.