Sonorizzazioni alla Certosa // compagnia d'arte drummatica

Una performance itinerante, guidata dalle parole di Charles Dickens in visita a Bologna e in particolare al cimitero della Certosa, nel 1845, accompagnata dalle musiche appositamente composte dalla Compagnia d’Arte Drummatica per “mostrare” anche all’ascolto la bellezza degli ambienti della Certosa.

Con: Andrea Acciai, Laura Comuzzi, Stefania Megale, Francesco Paolino, Marco Venturi, Massimiliano Amatruda, Mario Martignoni.

A cura dell'Associazione culturale Correnti d'Arte - Compagnia d’Arte Drummatica.

Ritrovo 30 minuti prima presso l'ingresso principale (cortile chiesa), via della Certosa 18. Ingresso 12 euro, dei quali 2 Euro devoluti alla Certosa.

Prenotazione obbligatoria - 3339719568 giuma7@alice.it

Portati un cuscino o un plaid, starai più comodo e lo spettacolo sarà ancora più emozionante.



Indicazioni per partecipare allo spettacolo: Il numero di posti sarà limitato e ogni partecipante dovrà tenere per tutta la durata mascherina e distanze di sicurezza (tranne conviventi). Il pagamento in contanti sarà possibile a condizione che i soldi siano contati e consegnati in busta chiusa e trasparente: non è possibile dare alcun resto. In caso di febbre superiore a 37,5° e sintomi di raffreddore e/o tosse, non sarà possibile accedere allo spettacolo. L'evento si terrà anche in caso di maltempo. Mostra meno