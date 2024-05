SOPHIA AUERSPERG – SIRA DINGI

IL SOGNO DEI SEGNI

Inaugurazione giovedì 9 maggio alle ore 18

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria), Bologna

Fino al sabato 1° giugno, mar-sab, 17-20

Ingresso libero, oppure su appuntamento



Le opere di Sophia Auersperg e Sira Dingi, stilisticamente tanto distanti tra loro, sono alimentate dalla radice del comune desiderio delle artiste di instaurare un rapporto interattivo con lo spettatore: mentre l’una va in cerca di un’intima consonanza che ne stimoli l’immaginazione e ne alimenti i sogni, l’altra apre un’avvincente sfida intellettuale risvegliandone lo spirito investigativo e giocoso. Così, la mostra ci conduce in una straordinaria esplorazione interspaziale alla scoperta degli universi composti di segni, zodiacali e pittorici, immaginati dalle artiste. Uno lirico e l’altro ironico, questi appaiono incredibilmente diversi, ma si trovano a correre inaspettatamente paralleli in questa occasione, convergendo nella stessa dimensione spazio-temporale dei vicoletti ingarbugliati della città di Bologna. In questo luogo unico, caro ad entrambe e sempre animato da sorprendenti incontri creativi e fecondi, assistiamo all’apertura di un dialogo tra diverse culture ed emisferi geografici, uno scambio che si realizza nel solco di una linea immaginaria tesa tra Buenos Aires e Bologna. Percorrendo questo itinerario con curve inattese, ci muoviamo tra le costellazioni di segni tracciate su tela dalle artiste. Da un lato, Auersperg ci lascia immergere nelle suggestioni raccolte nel corso dei suoi viaggi, trasportandoci nel proprio mondo onirico fatto di impressioni e ricordi e animato da creature e paesaggi mentali; dall’altro, Dingi cattura la nostra attenzione con i frutti stravaganti del suo divertissement creativo, tutto giocato sulla dissacrante ma affettuosa rivisitazione delle opere dei maestri del ‘900 in una prospettiva inedita e bizzarra. Giulia Villari