Dal 26 al 30 giugno, Salaborsa, Bologna accoglierà l’evento culturale SORVEGLIATI SPAZIALI - Asteroidi fastidiosi e come affrontarli organizzato da INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica.



Sarà possibile visitare una mostra di meteoriti e reperti dell’evento d’impatto più importante della storia recente, quello di Tunguska. Nella giornata del 30 giugno, i visitatori potranno maneggiare alcune delle meteoriti, pesarle e osservarle al microscopio.

Sempre nella giornata del 30 giugno sarà possibile partecipare a un laboratorio sugli impatti di asteroidi per bambine e bambini dagli 8 anni in su.

I?noltre, tutti potranno provare in anteprima la realtà aumentata di INAF Sorvegliati Spaziali.



L’evento culmina il 30 giugno alle ore 18 con la tavola rotonda, su prenotazione, di scienziati INAF presentata e moderata da Daria Guidetti dell’INAF a capo del progetto Sorvegliati Spaziali. Durante l’incontro saranno proiettate e commentate scene del film Don’t look up (2021).

Alla tavola rotonda parteciperà anche la cagnolina Pimpa che ha permesso il ritrovamento della meteorite Cavezzo nel gennaio 2020.



Prenotazione per la tavola rotonda al link: https://sorvegliatispaziali2023.eventbrite.it