“Sostanziale-Super-Sostanziale“



Studio la Linea Verticale in occasione di Arte Fiera e Art City Bologna, presenta la mostra bi-personale Sostanziale-Super-Sostanziale, bi-personale tra gli artisti Mattia Barbieri e Monica Mazzone, organizzata in collaborazione con la Galleria Rizzuto di Palermo e presentata dal testo critico di Pierluca Nardoni.



Dettagli dell'evento:



Titolo: Sostanziale-Super-Sostanziale

Artisti: Mattia Barbieri - Monica Mazzone

Testo di: Pierluca Nardoni

Preview: 01 Febbraio 2024, ore 15:00-20:00

Inaugurazione: 02 Febbraio 2024, ore 21:00-23:00

Durata della Mostra: 01.02 - 09.03.2024

Luogo: Studio la Linea Verticale, via dell’Oro 4b, Bologna



Orari durante Art City:



01.02: 15-20

02.02: 15-23

03.02: 15-24

04.02: 15-20



Abstract:



“Sostaziale-Super-Sostanziale“ è un dialogo alchemico tra due ricerche autonome ma radicate in un sentire comune. Il termine Supersostanziale, presente in molteplici tradizioni filosofiche, simboleggia il nutrimento della conoscenza gnostica, il fuoco interiore che alimenta la spiritualità e muove le energie universali. In uno scambio tra bidimensionale, tridimensionale ed extra-dimensionale la mostra si configura come un percorso in un tempio, luogo antico di culto, ma anche di cultura in un eterno rimando al sapere e all’impegno verso la conoscenza.

Barbieri si dedica alla rappresentazione di soggetti divini e presenze ancestrali che si dispiegano, attraverso i colori, su vari piani e livelli, volteggiando con prodi capriole sugli ordini e stili appartenenti alle tematiche classiche della tradizione.

Mazzone assurge la geometria a principio primo dell’atto creativo, un sistema originario e onnicomprensivo per la creazione di un’architettura della sfera emotiva e pulsionale e la costruzione di una spazialità dell’animo senza memoria e senza tempo.

Lasciando spazio alla sostanza prima, si sviscera l'essenza dell'assoluto.



More - La parola agli artisti:



L’ingresso alla mostra è un percorso in un tempio, luogo antico di culto, ma anche di cultura in un eterno rimando al sapere o, perlomeno, all’impegno verso la conoscenza.

Una parete densa di lavori dalle dimensioni contenute, intesi come oggetti offerto in dono alla divinità per grazia ricevuta o in adempimento di una promessa, salutano i visitatori fra ironie pittoriche, assurdità costruttive e seducenti cromatismi.

Dal ringraziamento all’universale si passa alla rappresentazione oggettuale del sentire condiviso: totem destrutturati e volti arcaici si manifestano al suolo in un contatto terreno che cerca tuttavia di trascendere l’umano.

Verso il verticale dall’orizzontale, così come la linguistica palindromia del titolo ne porta la citazione: due artisti, due punti di vista che cercano equilibrio in un’armonia dedicata all’amore assoluto, alla necessità di espressione del proprio sentire, alle storie del quotidiano per elevarsi all’unisono in in unica porzione diffusa del soprannaturale - il SUPER.

Due grandi pale attendono insieme con lo spettatore il momento epifanico. La rarefazione dell’atmosfera lascia spazio al nucleo, al supersostanziale per l’appunto - letteralmente tradotto “al di sopra della ousìa” essenza - l’idea trascendete di servire l’Arte con la bellezza dell’Arte, l’esplicitazione di una richiesta ferma e determinata a favore dell’assoluto.

Non un progetto condiviso quanto piuttosto un sentire comune, una vocazione, un sentitimento sublime e totalitario che si espande dalle viscere ai sogni.



L'Inaugurazione:



La serata inaugurale è prevista per il 2 febbraio 2024, dalle 21:00 alle 23:00, alla presenza degli artisti e del gallerista Giovanni Rizzuto di Palermo.

Studio la Linea Verticale | via dell’Oro 4b | Bologna





Connettiti con noi:



