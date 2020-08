Sotto il segno dei portici: i bassorilievi dipinti di Ivan Dimitrov

Si inaugura il 12 settembre in Sala Ercole di Palazzo d'Accursio una speciale mostra di bassorilievi, opere che lo scultore Ivan Dimitrov - artista

originario della Bulgaria, ma da tempo residente a Bologna - dedica ai portici in concomitanza con la loro candidatura a patrimonio UNESCO.



Sara` esposta una collezione di circa 60 bassorilievi in terracotta dipinta, la caratteristica tecnica ad effetto tridimensionale attraverso la quale

l'artista ha interpretato la citta`, la "Bologna" che per Dimitrov e` da scoprire, intima e nascosta, fatta di inquadrature inaspettate, magie prospettiche, giochi di luce ed ombra. Le opere, accompagnate da didascalie con le testimonianze dei viaggiatori che nei secoli hanno ammirato la bellezza dei portici, propongono un'immagine della città sospesa tra presente e passato, coinvolgente e suggestiva.

Quella a Palazzo d'Accursio è la prima tappa di un percorso espositivo che si concluderà il prossimo novembre con una seconda mostra presso la sala Museale “Possati “ del Complesso del Baraccano. L'evento, organizzato dal Quartiere Santo Stefano, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, fa parte delle iniziative culturali incluse nel Piano di Gestione a sostegno della Candidatura dei Portici alla World Heritage List UNESCO.

L'ingresso è gratuito.



info: www.ivandimitrov.com/portici/

cell 329 2269750

Gallery