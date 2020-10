Sotto il segno dei portici: i bassorilievi dipinti di Ivan Dimitrov- seconda e ultima tappa

La seconda tappa della mostra riparte dal 31 ottobre presso la Sala Museale “E. Possati” del Complesso del Baraccano

Dopo il successo ottenuto nell'esposizione a Palazzo d'Accursio, dove la prima tappa della mostra è stata visitata lo scorso settembre da oltre 5000 visitatori, il 31 ottobre la collezione dei 60 bassorilievi tridimensionali di Ivan Dimitrov si sposterà per la seconda e ultima tappa presso la Sala Museale “Possati” del Complesso del Baraccano, in Via Santo Stefano 119, dove sarà visitabile fino al 29 novembre 2020.

L'esposizione verrà arricchita, e tra le nuove opere ci saranno alcuni inediti tra i quali un nuovo bassorilievo, realizzato dall'artista appositamente per l'occasione, raffigurante uno scorcio di Piazza Santo Stefano inquadrata tra le due file di portici prospicienti la piazza.

La mostra è un omaggio alla nostra città ed ai suoi portici: “E’ una Bologna trascorsa ma sempre attuale, un rifugio di serenità e pace che facilmente diventa sentimento e trascolora in poesia dolce, sincera, mai scontata. L’evocazione di Dimitrov è anche magia. Trasforma il vero dei portici, dei vicoli umili, dei muri sbrecciati, dei palazzi storici nella sorpresa della scoperta, nell’incanto del gioco di ombre e riverberi, nell’inatteso delle fughe di colonne. Non si sovrappongono presenze umane per non travisare il rapporto diretto con portici e case che vengono apprezzati nella loro intima realtà. Colti in un’ora meridiana, caldi di luce ferma, di riflessi dorati sui riarsi colori bolognesi, portici, cortili e tetti, avvolti nel silenzio, diventano uno stato d’animo, un’eco di nostalgia e tenerezza: il capolavoro di secoli di esistenza e la più efficace presentazione del cuore di Bologna”. (Celide Masini). Chi ama Bologna non può perdere questo evento.

La mostra fa parte delle iniziative culturali incluse nel piano di gestione a sostegno della Candidatura dei Portici alla World Heritage List UNESCO.

Organizzata dal Quartiere Santo Stefano, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, sarà visitabile nei seguenti orari: giorni feriali dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 - domenica e festivi dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. L' ingresso è gratuito.

Per informazioni: cell. 329 2269750 www.ivandimitrov.com/portici/