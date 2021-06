"Sotto le stelle del cinema": il programma delle serate in Piazza Maggiore e alla Lunetta Gamberini

Cinquantadue serate in piazza Maggiore e alla Lunetta Gamberini, nell'ambito di Bologna Estate 2021. In primo piano il cinema italiano (L'isola delle rose, Gli indifferenti) e i restauri dei nuovi classici (Fantozzi, Febbre da cavallo, Il toro, Lamerica, La cosa, Ferie d'agosto). L'omaggio ai "giganti": Giulietta Masina, Aldo Fabrizi, Ennio Morricone

Dal cinema italiano ai classici restaurati, con omaggi ai grandi attori e compositori che hanno fatto la storia del nostro cinema. Torna a Bologna, dal 21 giugno al 14 agosto, una delle manifestazioni estive più attese dal pubblico dei cinefili: “Sotto le stelle del cinema”, sostenuta anche dalla Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa, ideata e organizzata dalla Cineteca di Bologna nell’ambito di Bologna Estate 2021, propone quest’anno 52 serate in piazza Maggiore e alla LunettArena, a ingresso gratuito, su prenotazione. La rassegna cinematografica intreccerà a fine luglio il programma serale della 35a edizione del festival Il Cinema Ritrovato.

In primo piano nella programmazione ci sarà il cinema italiano che non è stato possibile vedere nelle sale a causa delle chiusure previste per il Covid, ma anche i restauri dei “nuovi classici”: Fantozzi, Febbre da cavallo, Il toro, Lamerica, La cosa, Ferie d’agosto. Non mancheranno gli omaggi ai “giganti” del nostro cinema, gli attori Giulietta Masina (centenario della nascita), Aldo Fabrizi e il compositore, premio Oscar, Ennio Morricone, scomparso nel luglio dello scorso anno. Da segnalare il Premio Cipputi, che verrà consegnato da Altan, e un’interessante sezione On the Road. Anche la musica è protagonista, con alcuni grandi eventi dal vivo, assieme all’Orchestra e al Coro del Teatro Comunale di Bologna. Due grandi schermi saranno a disposizione del pubblico, quello di piazza Maggiore, tra i più grandi d’Europa, affiancato, come novità, da quello della LunettArena (allestita alla Lunetta Gamberini), che proporranno in contemporanea tutte le sere alle ore 21.30 lo stesso programma, nel rispetto delle norme di sicurezza. In piazza verranno accolte 1.000 persone tutte le sere, alla BarcArena 750.

Inaugurazione con Matilda De Angelis e L’incredibile storia dell’Isola delle Rose. Inaugurazione lunedì 21 giugno con un astro nascente di casa nostra e già una carriera in ambito internazionale: Matilda De Angelis presenta L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Sydney Sibilia.



Quando eravamo re: il mito di Mohamed Alì (22 giugno)

Il mito di Mohamed Alì in un doc che ha raccontato il mitico incontro con George Foreman nel 1974: Quando eravamo re di Leon Gast è in programma martedì 22 giugno.

Fantozzi. Il restauro (23 giugno)

Un titolo entrato nel vocabolario. Questo è il primo capitolo, diretto da Luciano Salce nel 1975, della saga creata da Paolo Villaggio. Ed è anche la prima volta che ne vedremo il restauro, mercoledì 23 giugno. Parliamo, naturalmente, di Fantozzi. Serata promossa da Abruzzese e Associati.

Omaggio a Ennio Morricone. Il buono, il brutto, il cattivo (24 giugno)

Ricordiamo Ennio Morricone con una delle sue colonne sonore più belle, quella scritta per Il buono, il brutto, il cattivo di Sergio Leone, in programma giovedì 24 giugno. Serata promossa da Lloyds Farmacia.

Bologna città del cinema. Volevo nascondermi (25 giugno)

Il premiatissimo Volevo nascondermi ispirato alla figura del pittore Antonio Ligabue, interpretato da Elio Germano, arriva sugli schermi di Piazza Maggiore e LunettArena venerdì 25 giugno, con il regista Giorgio Diritti e il produttore Carlo Degli Esposti. Serata promossa da Coop Alleanza 3.0.

Il cinema di Wong Kar-wai. In the Mood for Love (26 giugno)

È stato uno dei film simbolo della riapertura delle sale. Il restauro di In the Mood for Love di Wong Kar-wai è in programma sabato 26 giugno. Serata promossa da NEIRAMI.

Lubitsch’s touch. Il cielo può attendere (27 giugno)

Il tocco di Ernst Lubitsch, in uno dei suoi ultimi film, Il cielo può attendere, del 1943, domenica 27 giugno. Come sempre, siamo al capolavoro. Serata promossa da Asterix.

Pasolini. Comizi d’amore (28 giugno)

Pier Paolo Pasolini interroga gli italiani. Siamo nei pieni anni Sessanta, e il Paese non sembra ancora così abituato a far Comizi d’amore. Un film-inchiesta, del tutto sui generis: lunedì 28 giugno. In collaborazione con ACE.

Omaggio ad Aldo Fabrizi. Enrico Brignano presenta Vita da cani (29 giugno)

Aldo Fabrizi sarà una delle figure al centro di una delle retrospettive principali del festival Il Cinema Ritrovato. Un primo assaggio, martedì 29 giugno, con Vita da cani, diretto dalla coppia Mario Monicelli-Steno. A presentarlo, un comico romano contemporaneo, che a Fabrizi deve moltissimo: Enrico Brignano.



Centenario Giulietta Masina. La strada (30 giugno)

Il 2021 è l’anno in cui Giulietta Masina avrebbe compiuto 100 anni. A presentare uno dei suoi grandi classici, La strada, mercoledì 30 giugno, la nipote di Giulietta e Federico, Francesca Fabbri Fellini, che porterà anche il suo cortometraggio La Fellinette.

In collaborazione con CSC – Cineteca nazionale.

In ricordo di Valentina Pedicini. Faith (1° luglio)

Una giovane regista scomparsa pochi mesi fa: Valentina Pedicini. La ricordiamo Sotto le stelle del cinema con il suo film Faith, giovedì 1° luglio.

Un classico con Totò e Peppino. La banda degli onesti (2 luglio)

Immensi: Totò e Peppino. Ma questa volta non trascuriamo un altro gigante del teatro e del cinema napoletani, Giacomo Furia. Il trio è una perfetta Banda degli onesti, venerdì 2 luglio. Serata promossa da Eridania.

Premio Cipputi. La classe operaia va in Paradiso (3 luglio)

25 anni di impegno attorno ai temi del lavoro. Attorno al cinema che racconta il lavoro. È il Premio Cipputi, ispirato al celebre operaio disegnato da Altan, un’istituzione ormai storica, che al compimento del quarto di secolo sbarca a Bologna, Sotto le stelle del cinema. Due le serate in programma a Bologna: la prima, sabato 3 luglio, con un classico, La classe operaia va in Paradiso, diretto nel 1971 da Elio Petri che affidò a Gian Maria Volonté il volto dell’operaio Lulù. Presenta Altan.



Premio Cipputi. Altan consegna il premio al film vincitore (4 luglio)

Domenica 4 luglio, consegna del Premio Cipputi 2021 e proiezione del film vincitore. Sarà lo stesso

Altan a consegnare il Premio, accompagnato da Michele Serra.

World Press Photo (5 luglio)

Torna la grande fotografia Sotto le stelle del cinema. Lunedì 5 luglio, una serata dedicata a World Press Photo, con alcuni dei fotografi premiati: Lorenzo Tugnoli, Antonio Faccilongo e Gabriele Galimberti, assieme a Michele Smargiassi e Fulvio Bugani.



Omaggio a Maryl Streep. La scelta di Sophie (6 luglio)

Martedì 6 luglio, prima tappa dell’omaggio a Maryl Streep, con La scelta di Sophie di Alan

Pakula.

Omaggio a Maryl Streep. Il diavolo veste Prada (7 luglio)

Ormai un cult internazionale: Il diavolo veste Prada, in programma mercoledì 7 luglio.



La Repubblica delle Idee. Barry Lyndon (8 luglio)

Natalia Aspesi, che presenterà la serata realizzata in collaborazione con La Repubblica delle Idee,

ci aiutati a scegliere un film: è Barry Lyndon (giovedì 8 luglio).

Animazione alla LunettArena (9 luglio)

Mentre in Piazza Maggiore si svolge La Repubblica delle Idee, ci trasferiamo alla LunettArena

con due serate d’animazione per i più piccoli. Venerdì 9 luglio è in programma Wolfwalkers – Il

popolo dei lupi.

Animazione alla LunettArena (10 luglio)

Siamo sempre alla LunettArena, sempre con un film d’animazione. Sabato 10 luglio vedremo il

recente Calamity.

Finale dei campionati europei alla LunettArena (11 luglio)

Domenica 11 luglio, alla LunettArena, la finale dei campionati europei di calcio.

Bologna città del cinema. Gli indifferenti (12 luglio)

Leonardo Guerra Seràgnoli si ispira ad Alberto Moravia per i suoi Indifferenti. Lunedì 12 luglio, il regista sarà Sotto le stelle del cinema con gli attori Vincenzo Crea e Beatrice Grannò. Serata promossa da Mielizia.

Omaggio a Gigi Proietti. Il restauro di Febbre da cavallo. Presenta Enrico Vanzina (13 luglio)

La morte di Gigi Proietti ha scosso il mondo dello spettacolo e dei suoi infiniti ammiratori. Lo celebriamo in uno dei suoi ruoli più indimenticabili, quello di Mandrake in Febbre da cavallo, martedì 13 luglio. Sarà la prima del restauro del film, realizzato dalla Cineteca di Bologna. Per l’occasione, ci sarà Enrico Vanzina, figlio del regista Steno e co-autore della sceneggiatura. Serata promossa da Agribologna.

Diego Abatantuono presenta il restauro del Toro di Carlo Mazzacurati (14 luglio)

Altro restauro targato Cineteca è quello del film di Carlo Mazzacurati Il toro, in programma mercoledì 14 luglio, con la speranza di avere Sotto le stelle del cinema a presentarlo Diego Abatantuono.



Paolo Virzì presenta il restauro di Ferie d’agosto (15 luglio)

Si compie il tris dei nuovi restauri del cinema italiano giovedì 15 luglio con Ferie d’agosto. A

presentarlo, il regista Paolo Virzì.



20 anni di Mulholland Drive. Il restauro (16 luglio)

Un Lynch che compie 20 anni. È quello di Mulholland Drive. Il restauro Sotto le stelle del cinema venerdì 16 luglio. Serata promossa da DoDo.

Verso Il Cinema Ritrovato. Quel certo non so che e Una bella grinta. (17 luglio)

Inizia il cammino che ci porta verso Il Cinema Ritrovato. Sabato 17 luglio, in Piazza Maggiore, c’è Quel certo non so che, diretto nel 1927 da Clarence G. Badger, con una meravigliosa Clara Bow,

accompagnato dal vivo dagli Sprockets. La stessa sera, alla LunettArena, Una bella grinta di Giuliano Montaldo, che presenterà il film.

Bologna città del cinema. Per Lucio (18 luglio)

Pietro Marcello sarà Sotto le stelle del cinema domenica 18 luglio con il suo Per Lucio.



Verso Il Cinema Ritrovato. Verso la vita (19 luglio)

Jean Gabin d’annata diretto da Jean Renoir. Lunedì 19 luglio, Serata di pre-apertura del Cinema Ritrovato con Verso la vita presentato da Nicolas Seydoux.

Il Cinema Ritrovato. Inaugurazione con Il mulino del Po e Fedora di Billy Wilder presentato da Jonathan Coe (20 luglio)

Inaugurazione del Cinema Ritrovato in Piazza Maggiore con Il mulino del Po di Alberto Lattuada, abbinato a un cortometraggio contemporaneo, che racconta il destino del mondo contadino di oggi, Omelia contadina. A presentare la serata, l’autrice Alice Rohrwacher. Alla LunettArena, c’è invece lo scrittore Jonathan Coe per presentare il film di Billy Wilder Fedora, al quale si è ispirato per il suo ultimo romanzo. Serata promossa da MG Bologna – Stefanelli 1952.

Il Cinema Ritrovato. La piscina (21 luglio)

Mercoledì 21 luglio, Romy Schneider e Alain Delon, bellezze in La piscina. Serata promossa da Mare Termale Bolognese.



Il Cinema Ritrovato. Cineconcerto con Erotikon e Un posto al sole (22 luglio)

Doppia serata giovedì 22 luglio. In Piazza Maggiore il cineconcerto con il Matti Bye Ensemble che

accompagna il muto Erotikon. Alla LunettArena, Un posto al sole di George Stevens con Liz

Taylor e Montgomery Clift.

Nanni Moretti presenta il restauro del suo film sul PCI, La cosa (23 luglio)

I travagli del PCI dopo la caduta del Muro e la svolta della Bolognina. Il tutto raccontato da Nanni Moretti, che sarà Sotto le stelle del cinema per il restauro del suo film La cosa, venerdì 23 luglio.? Il Cinema Ritrovato. Cineconcerti. Vampyr di Dreyer e Mio cugino con

Enrico Caruso (24 luglio)

Doppio cineconcerto sabato 24 luglio. In Piazza Maggiore, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Timothy Brock con Vampyr di Dreyer (seguito da Un chien andalou di Luis Bunuel). Alla LunettArena, l’unico film sopravvissuto dei due interpretati da Enrico Caruso, My Cousin, accompagnato dalle musiche di Daniele Furlati, Guido Sodoe François Laurent.

Il Cinema Ritrovato. I 400 colpi

25 luglio

Non un esordio qualunque, ma quello di François Truffaut. I 400 colpi, domenica 25 luglio.



Il Cinema Ritrovato. La fiera delle illusioni

26 luglio

Guillermo Del Toro sta per farne il remake. Parliamo del film di Edmund Goulding, La fiera delle

illusioni, in programma lunedì 26 luglio.

Il Cinema Ritrovato. Italia K2 (27 luglio)

In Piazza Maggiore, le immagini eccezionali girate da un operatore bolognese, Mario Fantin, sul K2 nella mitica spedizione del 1954. Il restauro sarà accompagnato , in una serata evento, martedì 27 luglio, per la chiusura della 35ª edizione del festival Il Cinema Ritrovato, con l’Orchestra e il Coro del Teatro Comunale di Bologna che eseguiranno le musiche arrangiate da Daniele Furlati a partire da quelle scritte da Teo Usuelli nel 1954. Alla LunettArena, il restauro del film di Ettore Scola Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca). Serata promossa da Pelliconi.

Il Cinema Ritrovato. Lo sceneggiatore Paul Haggis presenta Million Dollar Baby (28 luglio)

Regista e sceneggiatore Premio Oscar, Paul Haggis sarà Sotto le stelle del cinema per presentare Million Dollar Baby di Clint Eastwood mercoledì 28 luglio.

Il Cinema Ritrovato. L’uomo che uccise Liberty Valance (29 luglio)

John Ford, John Wayne: L’uomo che uccise Liberty Valance è in programma giovedì 29 luglio.

Gianni Amelio presenta il restauro di Lamerica (30 luglio)

Un altro nuovo restauro di cinema italiano: Lamerica di Gianni Amelio. Il regista Sotto le stelle del cinema venerdì 30 luglio.

Centenario Giulietta Masina. Ginger e Fred (3 agosto)

Dopo qualche giorno di pausa per il concerto in memoria delle Vittime della strage del 2 agosto, nuovo omaggio a Giulietta Masina. Martedì 3 agosto c’è Ginger e Fred. Serata promossa da Mare Termale Bolognese.

Omaggio a Giorgio Diritti. L’uomo che verrà (4 agosto)

Rinnoviamo anche l’omaggio a Giorgio Diritti con L’uomo che verrà, mercoledì 4 agosto. Giorgio Diritti sarà Sotto le stelle del cinema assieme al cardinale Zuppi. Serata promossa da Alce Nero.

On the road. Alice non abita più qui (5 agosto)

Giovedì 5 agosto inizia il ciclo dedicato ai film on the road. Si parte con Alice non abita più qui di

Martin Scorsese.



On the road. Furore (6 agosto)

Venerdì 6 agosto, John Ford parte da Steinbeck per il suo Furore con Henry Fonda.

On the road. Priscilla, la regina del deserto. (7 agosto)

Un cult anni Novanta sabato 7 agosto: Priscilla, la regina del deserto.

On the Road. Sugarland Express (8 agosto)

Steven Spielberg dirige Sugarland Express: domenica 8 agosto.

On the road. Thelma e Louise (9 agosto)

Thelma e Louise, una coppia già nella storia. Lunedì 9 agosto.



On the road. L’armata Brancaleone (10 agosto)

Un viaggio lunghissimo, per riconquistare la Terra Santa! L’armata Brancaleone, martedì 10



On the road. I diari della motocicletta (11 agosto)

Il giovane Che Guevara e i suoi Diari della motocicletta, mercoledì 11 agosto.

On the road. Bianco, Rosso e Verdone (12 agosto)

Tre personaggi (tutti naturalmente con il volto di un Carlo Verdone in stato di grazie) in viaggio verso

le urne. Bianco, Rosso e Verdone giovedì 12 agosto.



On the road. Pane e tulipani (13 agosto)

Gli imprevisti di viaggio possono riservare belle sorprese. Pane e tulipani, venerdì 13 agosto. Serata promossa da CAMST.

Serata finale (14 agosto)

La serata finale di Sotto le stelle del cinema sarà annunciata a breve.

? La mostra. Maurizio Baroni, l’uomo che inventò i pittori del cinema

Dal 14 giugno

Sala Borsa e Grand Hotel Majestic

Ricordiamo Maurizio Baroni con una mostra di suoi pezzi più belli. Dal 14 giugno, in Sala Borsa e al Grand Hotel Majestic, la mostra Maurizio Baroni, l’uomo che inventò i pittori del cinema.

Le modalità d’accesso

L’accesso alle proiezioni è uno degli aspetti chiave per garantire lo svolgimento in totale sicurezza di Sotto le stelle del cinema. Per accedere sarà necessaria una prenotazione, da effettuarsi online, per la maggior parte dei posti disponibili. Dal sito della Cineteca di

Bologna sarà possibile prenotare un massimo di 4 posti a serata. Ogni giorno saranno disponibili, le prenotazioni di 8 serate consecutive, a partire dal giorno stesso in cui si accede al sistema di prenotazione.

I biglietti, sempre gratuiti, potranno essere prenotati e ritirati anche agli sportelli di Bologna Welcome, sotto al voltone di palazzo del Podestà (dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 19, la domenica dalle ore 11 alle ore 17).

L’accesso alle sedie, distanziate secondo le norme anti-Covid, sarà possibile entro le ore 21.10 e sarà indicato nella prenotazione: alla LunettArena vi sarà un solo ingresso, mentre in piazza Maggiore gli accessi saranno 4. La mascherina andrà indossata all’ingresso, all’uscita e durante gli spostamenti.



