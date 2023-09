“Sotto le stelle”: percorso di filosofia attiva per giovani

Mercoledì 6 settembre 2023 ore 20.00 presso il Giardino Giacomo Bulgarelli in via della Certosa il cielo stellato da sempre incanta. Ci mette di fronte alla sua immensità e all’eterno brillare delle sue luminarie. Parla del mistero dello spazio-tempo, sussurra sul senso della vita, ispira artisti e muove grandi idealisti e filosofi.

“Sotto le stelle” possiamo tornare bambini, amare, riflettere, comprendere e fare scelte. Possiamo vivere ed imparare a vivere.



Seneca, filosofo stoico dell’Antica Roma, diceva: “Finché vivi, continua ad imparare a vivere”.

Imparare l’arte di vivere, o la saggezza, è qualcosa che non ha fine e, in più, come tutte le arti, ci pone di fronte al conoscere e all’applicare e al saper conciliare il comprendere con il fare.



Dal 6 settembre, Nuova Acropoli Bologna porta la Filosofia Attiva nel verde del Giardino Giacomo Bulgarelli. Un percorso sotto le stelle che comincia con le luci del tramonto e che è dedicato ai giovani, ma anche a chi si sente giovane dentro.





Ti aspettiamo!