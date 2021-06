Sotto sopra: l'open day della scuola estiva di circo

Sotto Sopra: la Scuola Estiva di Circo!

OPEN DAY GRATUITO: mercoledì 30 giugno, h 10-12, Piazza dei Colori



Circo Sotto Sopra invita tutti i bambini e le famiglie all'OPEN DAY GRATUITO di Sotto Sopra: la Scuola Estiva di Circo! Mercoledì 30 giugno, dalle ore 10 alle 12 in Piazza dei Colori (Quartiere S.Donato S.Vitale, Croce del Biacco), per passare insieme una mattinata all'insegna del Circo e scoprire le proposte didattico-educative che caratterizzeranno la Scuola Estiva! Per bambini e ragazzi tra i 4 e i 13 anni.



SOTTO SOPRA: la Scuola Estiva di Circo nasce per aiutare i giovani partecipanti a rielaborare il trauma della pandemia attraverso la pedagogia alternativa veicolata dalle arti circensi, sviluppando allo stesso tempo la cooperazione, l’autonomia, l’autostima e la l’autodisciplina, in un’ottica di empowerment e presa di coscienza di sé.



Dal 5 al 30 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30, Circo Sociale e Circo Educativo si incontreranno in Piazza dei Colori, nella periferia bolognese del Quartiere San Donato San Vitale. Quattro settimane per scoprire le quattro arti circensi, acrobatica, equilibrismo, giocoleria e clownerie, ma non solo: laboratori artigianali e drammaturgici, percorsi ludico-ricreativi, teatro fisico e teatro di figura.



SERVIZIO NAVETTA disponibile per gli iscritti alla Scuola Estiva.



Sotto Sopra: la Scuola Estiva di Circo è un progetto di Circo Educativo e Circo Sociale svolto in collaborazione con il Quartiere San Donato San Vitale per il supporto all'inclusione sociale.



***PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA! PER PRENOTARE L’OPEN DAY, PER RICHIEDERE INFORMAZIONI O EFFETTUARE L’SCRIZIONE scrivete a circosottosopra@gmail.com o chiamate i numeri 3287312861 / 3280178208***

