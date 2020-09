Sour Candy live al Gallery16

Sabato 5 settembre alle 21:00 Gallery16 presenta il live dei Sour Candy



Sour Candy è una proposta musicale acustica, nata nel 2016, formata da Cecilia Pedroni (voce - So Pure: Official Tribute to Alanis Morissette, Soul & The City) e Lele Cavalli (chitarra acustica - Wild Junkers, Soul Crusader, Snow Rose).



"Life can be sour, Life can be sweet!"



Le caramelle sour mescolano il dolce e l'aspro, come noi abbiamo pensato di mescolare brani apparentemente provenienti da generi diversi, ed epoche distanti, legandoli con un invisibile filo di note e sonorità. Nata dall'amore per i CLASSICI del ROCK, il SOUL e RHYTHM & BLUES, la scaletta proposta mescola il vintage a nuove proposte.



Per organizzare gli spazi come da regolamento attuale, vi chiediamo di prenotare il tavolo, scrivendoci in privato o chiamando lo 051.5060789