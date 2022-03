Spaghetti samba, orchestra Rosichino & dj Farrapo

La Grande Orchestra Rosichino è Spaghetti Samba, un genere dove le imprese calcistiche dei grandi Maradona e Jijonao sono ambientate in una calda atmosfera western.



La scoppiettante sezione ottoni in stile Morricone segna la prima parte dello spettacolo, una specie di telecronaca di una partita in cui il maestro del ritmo Saverio Quadrio alterna il samba brasiliano al funky del basso di Daniele Gozzi. Free Ekanayaka al fender rhodes e Marco Pellegrino alla fisarmonica contribuiscono con la loro contaminazione latina alla storia del poliziotto Pepe Amarilla, perduto in uno dei più malfamati quartieri di Barranquilla.