Spaghetti unplugged: al Cortile Cafè con Galeffi e Nicolò Carnesi

Secondo appuntamento per Spaghetti Unplugged con tre date in contemporanea a Milano, Roma e Bologna il 24 aprile, dopo una ripartenza pirotecnica che ha registrato i sold out nelle prime due città con la presenza rispettiva di Noemi e cmqmartina e di Coez e Tananai per l’evento #Keepwalkingtoghether .



Per il Cortile Cafè di Bolgna il protagonista è Galeffi con il suo pop multiforme e i suoi nuovi singoli “Appassire” e “Divano Nostalgia”. Insieme a lui: il cantautore Nicolò Carnesi che festeggia i suoi 10 anni di carriera e l’esordiente Barberini.



Spaghetti è un open-mic che ha reso la domenica un’occasione speciale per gli artisti emergenti, un punto d’incontro per nomi già affermati, un momento di scouting per addetti ai lavori. Il tutto condito con ospitate selezionate dei migliori volti della musica indipendente e del nuovo pop italiano.



Informazioni:

- iscrizioni open mic in loco dalle 18.30* posti limitati

- apertura porte ore 19

- fino alle ore 20 ingresso gratuito



- dopo l'1.00 5€