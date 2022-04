Spaghetti unplugged: le domeniche live al Cortile Cafè

Tornano finalmente le domeniche di Spaghetti Unplugged a Milano e Roma il 3 aprile e il 10 aprile a Bologna.

Il format che ha rivoluzionato la musica live per gli artisti indipendenti, da’ un altro segnale di ripartenza e un’enorme boccata di ossigeno per la scena musicale, riaprendo quei palchi che hanno visto le prime esibizioni di artisti come Måneskin, Gazzelle, Galeffi, Margherita Vicario e chissà quale futura stella.



Spaghetti è un open-mic che ha reso la domenica un’occasione per gli artisti emergenti, un punto d’incontro per nomi già affermati, un momento di scouting per addetti ai lavori. Il tutto condito con ospitate selezionate dei migliori volti della musica indipendente e del nuovo pop italiano.



Ma le sorprese non sono finite qui perchè come è solito per Spaghetti Unplugged, si affacceranno anche degli ospiti inattesi..





Informazioni:

- iscrizioni open mic in loco dalle 18.30* posti limitati

- apertura porte ore 19

- fino alle ore 20 ingresso gratuito

- ingresso dalle 20 all'1.00 10€ in prevendita su Dice (https://dice.fm/), 12€ alla porta

- dopo l'1.00 5€



Cortile Cafè - Via Nazario Sauro, 24/A, 40121 Bologna BO