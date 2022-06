Special Costello live: paesaggi sonori idilliaci e psichedelici con Jeremy Costello

Sabato 11 giugno Frida nel Parco presenta "Special Costello live".

Jeremy Costello, proveniente da Halifax, Nova Scotia (CAN), aveva ali ben prima di guardare in alto, le ali dell’immaginazione, quelle che permettono di trasformare emozioni in suono e poesia. Doveroso segnalare il suo coinvolgimento come tastierista nella band di supporto a Beverly Glenn-Copeland, da decenni figura emblematica del movimento LGTBQ nonché del genere folk-new age–come dimostra l’album pietra miliare "KeyboardFantasies" del 1986.

Iniettando ambiente noise in forme pop-rock, Special Costello crea paesaggi sonori idilliaci e psichedelici per sensibilità profonde e travagliate. Intende la musica principalmente come energia curativa, come strumento di conforto. Viene proiettato sulla scena europea grazie all’LP “Life Matter Love Thought”, uscito nel dicembre 2021 per l’etichetta italo-tedesca Marmo Music. Il lavoro contiene sette tracce: Special Costello riesce ad unire stili diversi sotto il segno di una cifra pop tanto magnificente quanto riflessiva ed intimista.