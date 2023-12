Special Xmas Show alla Casa di Quartiere Katia Bertasi

Lo show che non fa Natale: venerdì 22 dicembre – h 21:00 – Casa di Quartiere Katia Bertasi, Piazza Lucio Dalla, via Fioravanti 18/3, Bologna. Zoè Teatri rinnova la tradizione delle improvvisazioni teatrali scorrette. Apriamo insieme il periodo festivo, brindando al 2023 con la giusta gradazione alcolica, secondo il motto della serata : “tutto quel che fai andrà bene, se è scorretto andrà meglio”



Chi è di scena? Chiunque abbia voglia di salire sul palco con noi. Chi non è di scena cosa fa? Compila i biglietti d’auguri con le indicazioni richieste partecipa alla spregevole giuria lancia ulteriori indicatori di inique qualità se la gode al tavolo prenotato con anticipo