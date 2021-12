Speciale Capodanno: vita grama di un'eroina moderna. Spettacolo di e con Alessandra Merico

Speciale Capodanno con brindisi finale... per info e prenotazioni telefonare a 3452174677. Il costo dell'ingresso equivale è da intendersi come quota associativa a EstroVersi.

Alessandra Merico, attrice e drammaturga, ci presenta uno spettacolo fuori dagli schemi comico e irriverente al bivio tra teatro e stand up.

Una donna divisa tra la necessità di approfondire ogni tematica, di scavare, e perché no anche di soffrire -così come si richiedeva alle protagoniste delle tragedie greche- e la realtà dei tempi moderni, dei social network, dove sono richieste velocità e superficialità propri del “tutto e subito” raggiungibile solo attraverso i superpoteri.



Questo è l’arduo compito di una vera eroina moderna.