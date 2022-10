"Chi ce l'ha fatto fare?": Davide e Marco cercano di rispondere. E c'è da ridere

Sabato 15 ottobre lo spettacolo "Chi ce l'ha fatto fare?" in scena sul palco del Teatro Dehon.

L'esperienza maturata durante le innumerevoli repliche dello spettacolo d'esordio "Insieme per sbaglio" ha portato la collaborazione artistica di Davide e Marco a un nuovo livello con questo ultimo spettacolo.

"Chi ce l'ha fatto fare?" Questa la domanda a cui i due comici cercheranno di dare risposta mentre si trovano immersi in una serie di nuove gag di situazione che, ancora una volta, scombinano ruoli e linguaggi in un'esilarante escalation comica tutta da ridere. Questo spettacolo è il nuovo capitolo di un sodalizio artistico che giunge al proficuo passando per l'improbabile, il punto di arrivo di percorsi comici e umani differenti che però trovano un inaspettato e divertente equilibrio.

Le atmosfere dello spettacolo d'esordio trovano nuova armonia, mentre in scena prende forma l'approdo di un viaggio che in questi anni ha cambiato entrambi.

Duo Dondarini & Dal Fiume

CHI CE L'HA FATTO FARE?

di Davide Dalfiume e Marco Dondarini