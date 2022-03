Spettacolo e concerto "Wunder tandem + canzoni sull'orlo di una crisi di nervi"

Primo appuntamento 2022 della rassegna “OFF Spettacoli" di OfficinAcrobatica: 26 marzo 2022. Il 26 Marzo le Wunder Tandem + Canzoni sull'orlo di una crisi di Nervi. OFF Spettacoli è un progetto di #OfficinAcrobatica di circuitazione di artisti del territorio e non, che gravitano intorno al Circo. È la ricerca di uno spazio di condivisione tra artisti e pubblico necessario e sempre più difficile da difendere.



OfficinAcrobatica vuole offrirvi spunti, momenti e piccole gioie aprendo le porte a chi si dedica con passione all'arte teatrale, musicale e circense. Pur essendo un luogo dedicato alla preparazione fisica e ad attività sportive, intende aprire ampi gradi di occasione culturale e sostenere sul territorio di Bologna un possibile linguaggio artistico che sia da una parte di conoscenza, dall'altro di comunità.



Wunder Tandem in concerto +

“Canzoni sull’Orlo di una Crisi di Nervi”

Inauguriamo la stagione di “OffSpettacoli” con uno strepitoso appuntamento tutto al femminile

dedicato al Circo Contemporaneo, al Teatro ed alla Musica dal vivo.



Apertura porte ore 17:45

Orario spettacolo: 18:30

Orario concerto: 21:00

Tra lo spettacolo ed il concerto, aperitivo acrobatico con musical selection by Leo Sbrindola (Vibrella Sound)

Entrata con Green Pass come da vigenti normative.



Cosa aspettarsi:

H.18:30 / Canzoni sull’orlo di una crisi di nervi

Spettacolo musicale tragicomico che strizza l’occhio al clown moderno.

di e con Francesca Palombo

Durata 55’

Regia di: Carla Carucci

Aiuto alla creazione: Emanuele Avallone

Disegno luci: Enrico Ceccarelli

Spettacolo “tout public”.



Pepa Lopez de Leon, diva senza tempo, figlia del mondo moderno, ma convinta di vivere ancora nell’epoca dei famosi caffè chantant, icona decadente e fatiscente di un mondo rarefatto e polveroso, sogna amori romantici, ma nella realtà vive amori malati e distruttivi, incappando costantemente nel tragicomico.

Musicista senza tempo, da’ inizio al suo concerto sfoggiando canzoni autocelebrative.

Pian piano, però, il suo delirio interiore si svela e tra ricordi di amori passionali ed un’inguaribile decadenza, l’atmosfera si tinge di una vena masochista e surreale.

E così, tra gaffes, pasticche, gorgheggi e sorsi di Brandy, il concerto va avanti e la sua disperata follia aumenta in un vortice di delirio comico fino ad un imprevedibile finale catartico.



H.21.00 / Concerto Wunder Tandem

Live Disco Mash Up

Durata 60 / 75 min’

Le Wunder Tandem elevano il feticcio a cimelio, mescolano con gusto barocco il patinato e lo spettinato, in un pastiche musicale che mescola i generi più disparati senza passare dal via.

Due voci, una fisarmonica e un mini drumset pronti a stupire l’incauto passante e l’intrepido ascoltatore con remix improbabili e improrogabili.

Dove il dj set non arriva...arrivano le Wunder Tandem.



Per chi non riuscisse a passare scriva a officinacrobatica@gmail.com con oggetto "OFF Spettacoli"