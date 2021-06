Spettacolo con lettura animata: "L'amore a 126 cm da terra"

Ci sono amori che fanno sudare le mani e amori che ribollono nella pancia. Ci sono amori nascosti nelle profondità di un segreto e amori che hanno il suono di una trombetta. Amori alla catena e amori che mettono le ali.

E poi c’è l’amore del calamaro che ha tre cuori, quello del gatto che miagola alla luna, quello della farfalla che salta di fiore in fiore... ricci che si arricciano e non vogliono essere amati e lontre che riescono a dormire solo se stanno zampa nella zampa.

«L’amore a 126 centimetri da terra», vincitore del PREMIO RODARI CITTÁ DI OMEGNA 2020, è una raccolta di filastrocche illustrate pubblicate da Pulce Edizioni che raccontano questi e tanti altri tipi di amore. Ogni rima è una piccola storia che sussurra all’orecchio del bambino, in forme sempre nuove, il più narrato e misterioso dei sentimenti.

I due autori presentano la raccolta, alternando momenti di lettura più intimi a momenti musicali. In questi, la filastrocca si trasforma in canzone grazie alle musiche originali di Luca Tozzi, nelle quali i bambini sono i veri protagonisti. Interverrà Fausto Carpani con la sua chitarra. Il tutto immersi nelle illustrazioni di Sara Carpani, che al termine della presentazione darà un tocco personale a ogni copia del libro acquistata

