Spettacolo di magia con DJ set

Spettacolo di Magia a Bologna con Dj Set, musica live, cabaret, boogie boogie, focoliere, magia e ventriloquo. Una splendida serata all'insegna dell'intrattenimento con i migliori artisti di Bologna, tutto accompagnato da una deliziosa cena gourmet.

° Aperitivo con assaggi a base di pesce

° Bis di primi con risotto di mare + passatelli con gamberi e guanciale

° Secondi di filetto al forno con pistacchi e noci

° Contorni: Acqua + Vino + Dolce + Caffè

Per coloro che non gradiscono il pesce, posso scegliere in alternativa un ricco menu vegetariano comunicandolo all'atto della prenotazione.



PRENOTAZIONE TAVOLI OBBLIGATORIA ENTRO IL 05/11/2020 [POSTI MAX 30]

Daniele 3911015113