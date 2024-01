Spettacolo per bambini: "Perchè Farfalla si arrabbia spesso e con tutti?"

Il Grande Viaggio di Farfalla di Navicella Theatre. Burattini Contemporanei / Fiabe del bosco / Teatro interattivo

per tutti dai 3 anni (45 minuti - 8 euro/spettatore).



Perchè Farfalla si arrabbia spesso e con tutti? Solo i grandi spiriti della foresta conoscono il suo segreto. Accompagna Farfalla in un viaggio al centro del cuore...



“Un’ esperienza teatrale che porta all’incontro con la propria storia e con la natura.”



“Un ritmo e un universo artistico creati per affascinare grandi e piccoli”



Per garantire il tuo posto, compra ora il biglietto:

https://biglietti.keraps.org/





Burattini a cura di Victor Fischl, artista francese, attivo presso il progetto independente di teatro di figura Navicella Theatre, fa nascere e vivere scenografie, sculture e musiche per il teatro. Ha lavorato e vissuto in Germania, Francia, Belgio e Inghilterra. Ha studiato Belle Arti a Londra presso la Central Saint Martins School of Arts and Design.

https://it.navicellatheatre.org/bio-victor-fischl



Più info sullo spettacolo: https://it.navicellatheatre.org/il-grande-viaggio-di-farfalla-spettacolo-teatro-di-figura-burattini



Contatti: info@navicellatheatre.org - 371 479 1174