Spettacolo teatrale "La disgrazia di essere dio"

Commedia in due atti scritta e diretta da Nicolò Vilardi con la partecipazione di: Daniele Giuliani, Luca Manaresi, Michele Manenti, Mattia Albarello, Camilla Dallera, Filippo Albert, Agata Tivelli e Roberta Bongioni.



Sabato 21 gennaio 2023 ore 21.00



Teatro Lambrakis, piazza Grigoris Lambrakis, Bologna



Ingresso a offerta libera



Per info: info.chiediadio@gmail.com



"La disgrazia di essere Dio" è una tragedia mascherata in commedia. I personaggi, benché diversi tra loro, hanno tutti una caratteristica comune: essere dei perdenti. Ognuno vive il proprio dramma, consciamente e non. X e Y, due giovani senza arte e né parte, che puntano al successo più immediato e superficiale tramite l'incontro di un uomo assai influente. Satana, che vive i suoi 'giorni di gloria' sopraffatto da una profonda malinconia. Il folle, che vaga nei meandri della notte e dalla sua mente, incapace di farsi comprendere ed, in fondo, di comprendersi. Lui e Lei, così vicini e così lontani... e poi Dio, iniziatore di quel romanzo che è l'umanità da cui alla fine è stato estromesso...