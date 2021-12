Spettacolo teatrale Rosaspina

17 - 18 Dicembre ore 21



Monologo teatrale di Alessandra Baldoni



con Alessandra Baldoni e Giancarlo Sissa



Che cosa accade nei 100 anni di sonno e sogno di Rosaspina?



Dalle origini della fiaba fino ai capisaldi filosofici e psicoanalitici del 900 per raccontare un cammino che conduce al risveglio.

Rosaspina è un estratto in forma di monologo tratto dal Primo atto della Ricerca Teatrale Rosaspina – Il Tempo del sogno, un work in progress che, dal 2017, si arricchisce strada facendo di nuovi contenuti e incontri.





“…Non è dato aspettarsi la fine di un sogno ci si desta spontaneamente quando il sogno è finito e ciò avverrà quando e se il tempo sarà maturo”







La prenotazione è obbligatoria



Costo del biglietto 10 €



Prenotazioni telefoniche e via mail:



teatrodei25@gmail.com

340 9067746



Mascherine e green pass sono obbligatori. In caso di febbre superiore a 37.5°, raffreddore e/o tosse non è possibile presentarsi all'appuntamento.