SPIRITUS – Festival Corale Interreligioso, ha in animo di presentare a Bologna, dal 6 al 7 Novembre 2021, musica di alta qualità di tradizione delle principali religioni del mondo. Con la sua musica il festival, che può essere inteso come luogo di incontro culturale, mira a contribuire alla scoperta e alla comprensione di altre culture, repertori e religioni. Il pubblico potrà sperimentare straordinari contributi musicali, diversità, comunità e tolleranza. Nel mondo di oggi, abbattere i pregiudizi e affrontare il ‘presunto sconosciuto’ è sempre più importante. I bambini e i giovani, in particolare, hanno bisogno di una buona base di conoscenza in tempi di globalizzazione, al fine di comprendere e trovare un posto per la propria cultura e religione.



SABATO 6 NOVEMBRE



ore 15.30

WORKSHOP E PROVA APERTA

CANTO ORTODOSSO

Oratorio di San Filippo Neri

Via Manzoni, 5 - Bologna



ore 18.00

CONCERTO

Cantori Gregoriani

Coro della comunitá

serbo-ortodossa di Trieste

Oratorio di San Filippo Neri

Via Manzoni, 5 - Bologna



ore 21.00

CONCERTO

Coro Polifonico

San Biagio - Vicenza

Comunità Tibetana in Italia

Oratorio di San Filippo Neri

Via Manzoni, 5 - Bologna



DOMENICA 7 NOVEMBRE



ore 11.00

CONVEGNO

SPIRITUS:

dialogo tra musica e religione

Moderatore: Dott. Alfredo Jacopozzi

Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio

Piazza Maggiore, 6 - Bologna



ore 14.30 - 16.00

WORKSHOP E PROVA APERTA

SCHOLA GREGORIANA ECCE

Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio

Piazza Maggiore, 6 - Bologna



ore 18.00

CONCERTO

Coro Col Hakolot - Milano

Kölner Vokalsolisten

Colonia (Germania)



Via Manzoni, 5 - Bologna

