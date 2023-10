“Nella splendida cornice. Sulle strade del teatro per ragazzi”. Al via la stagione invernale

Si apre domenica 22 ottobre a Imola la stagione invernale della rassegna “Nella splendida cornice. Sulle strade del teatro per ragazzi”, un progetto originale realizzato grazie alla collaborazione istituzionale tra i Comuni del Nuovo Circondario Imolese, nell’ambito dei Distretti culturali della Città Metropolitana di Bologna.

Dopo la conclusione degli eventi realizzati in primavera ed estate, riprende così la manifestazione teatrale interamente dedicata ai ragazzi, con dodici spettacoli teatrali realizzati nelle “splendide cornici” dell’Auditorium Scuola di Musica Vassura Baroncini di Imola, Teatro Cassero di Castel San Pietro Terme, Palazzo Comunale di Castel Guelfo, Magazzino Verde e Sala Auditorium Palazzo della Comunità di Medicina. Un territorio, quello del Nuovo Circondario Imolese, che offre palcoscenici di tutti i tipi per spettacoli ed eventi culturali: borghi, centri storici, piazze, parchi, palazzi, sale e teatri.

Programma:

Domenica 22 ottobre ore 17.30 – Imola, Auditorium Scuola di Musica Vassura Baroncini - Cose da lupi

Domenica 29 ottobre ore 17.30 – Imola, Auditorium Scuola di Musica Vassura Baroncini - Storie da mangiare. Storie di “teatro di cibo” di e con Carla Taglietti e Valentina Turrini.

Martedì 31 ottobre ore 16.30 - Castel San Pietro Terme, Teatro Cassero in via Matteotti 1 - Il fantasma di

Canterville. Spettacolo di prosa per bambini tratto dal celebre romanzo di Oscar Wilde. Uno “spettacolo da

paura” in occasione di Halloween

Domenica 5 novembre ore 17.30 – Imola, Auditorium Scuola di Musica Vassura Baroncini - Album di

vaniglia. Di Francesca Zoccarato con Cristina Liporato e Francesca Zoccarato. Regia Dadde Visconti

Domenica 10 dicembre ore 16.30 – Castel San Pietro Terme, Teatro Cassero in via Matteotti 1 - Il piccolo

principe. Spettacolo di prosa per bambini tratto dalla celebre opera dell’autore francese Antoine de Saint

Exupéry.

Domenica 17 dicembre ore 14.30 - Castel Guelfo di Bologna, Palazzo Comunale in via Gramsci n.10 - Segni

particolari Babbo Natale. Spettacolo per pupazzi e investigatrice. In occasione di Colori e Sapori di Natale

Domenica 17 dicembre ore 16.30 - Castel San Pietro Terme, Teatro Cassero in via Matteotti 1 - Le penne

dell’orco. Spettacolo di burattini. Una principessa rapita, un Re ammalato e soltanto le miracolose penne

dell’orco in grado di salvarlo

Sabato 23 dicembre ore 17.30 – Imola, Auditorium Scuola di Musica Vassura Baroncini - Natale con i tuoi.

Spettacolo di burattini di Gigio Brunello con Paolo Rech

Mercoledì 27 dicembre ore 17.30 – Medicina, Magazzino Verde in Via dell’Osservanza, Parco delle

Mondine – Il profumo della gentilezza. Spettacolo di Burattini per bambini/e a partire dai 3 anni. A cura di

Officine Duende

Giovedì 28 dicembre ore 17.30 – Medicina, Sala Auditorium, Palazzo della Comunità, Via Pillio 1 Passeggiando nella neve. Racconti teatrali per i giorni di freddo, albi illustrati e kamishibai

Venerdì 29 dicembre ore 16.30 – Medicina, Sala Auditorium, Palazzo della Comunità, Via Pillio 1 – In

letargo. Lettura animata con laboratorio artistico per bambini/e a partire dai 5 anni

Venerdì 29 dicembre ore 17.30 – Imola, Auditorium Scuola di Musica Vassura Baroncini - Lettura animata

con laboratorio artistico