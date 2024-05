Giardini di Filippo Re: torna "Spoiler" il festival organizzato da Link Bologna - Studenti Indipendenti

L’8, 9 e 10 maggio ai Giardini di Filippo Re si terrà Spoiler, il festival organizzato da Link Bologna - Studenti Indipendenti, giunto ormai alla sua quinta edizione. “Spoiler perchè vuole rovinare il finale già scritto per noi, generazione privata del futuro, di alternative, di un lavoro degno, il finale imposto da chi detiene il potere di predisporre un percorso a ostacoli fatto di CFU, lavoretti di valutazioni, affitti carissimi, servizi inesistenti”, spiega Marianna Scarinci, coordinatrice di Link. Il tema di quest’edizione è l’invisibilizzazione e la censura che tanto in questi mesi ha colpito i temi per cui da sempre il collettivo si batte, a partire da quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza.



“Sui social, abbiamo dovuto scrivere con i numeri al posto delle lettere per sfuggire all’algoritmo quando si parlava di Palestina, abbiamo nascosto le nostre parole, perché non fossero oscurate, in un mondo in cui da pochi giorni ormai i social in automatico limitano la visibilità dei post con contenuto politico”, continua Scarinci.



Tra gli ospiti, Patrick Zaki, Dutch Nazari e le Queen Of Saba. Tre giorni di incontri, seminari e serate per costruire un’altra idea di università, costruire a partire dai bisogni e dai desideri degli studenti che la attraversano, per dare visibilità a temi e questioni a partire da cui immaginare un’altra idea di società.