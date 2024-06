Squamata Expo 2024: animali esotici e tutto quello che gira intorno

La mostra mercato SQUAMATA è una mostra mercato di animali esotici quali serpenti, sauri, tartarughe, gechi, anfibi, insetti, ragni, scorpioni... nonché tutto l'occorrente per allevarli e prendervi cura di loro, come terrari, attrezzature, alimenti, libri, grazie alla presenza di espositori sia Italiani che Europei.

SQUAMATA nasce con l’importante fine di divulgare conoscenza e passione tra il pubblico dei “non addetti ai lavori”. In questo modo speriamo di avvicinare nuove persone a questo mondo, in maniera consapevole ed informata, per dare un contributo alla crescita della terraristica, e per far meglio conoscere al pubblico l’erpetofauna autoctona, anche grazie alla collaborazione e presenza di associazioni culturali e didattiche a tema terrariofilo ed erpetologico.

Questa manifestazione è un punto d’incontro per tutti gli appassionati di terrariofilia, in un ambiente amichevole e familiare, un momento in cui questi si possano incontrare, conoscere, scambiare esperienze e consigli utili, offrendo contestualmente loro la possibilità di reperire animali, attrezzature ed informazioni inerenti la terrariofilia, il tutto in un confortevole contesto.



Animali quali: colubridi, boa, pitoni, gechi, camaleonti, altri sauri, tartarughe, testuggini, insetti, aracnidi quali ragni e scorpioni, gamberetti, pesci, rane, etc., libri e riviste, attrezzature, accessori, terrari, gabbie, faunabox, riscaldatori, termostati, illuminazione, piante vive ed artificiali, tane, decorazioni, materiali per allestimenti, substrati, etc., gadgets, oggettistica, souvenir, etc.