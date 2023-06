"Squamata": mostra mercato su rettili, anfibi, insetti ed animali esotici

Squamata è l'evento perfetto sia per gli appassionati e gli allevatori di rettili, che per le famiglie con bambini. Potrete ammirare molte specie diverse di serpenti, sauri, tartarughe, insetti, ragni, scorpioni e altri animali esotici, e imparare tutto sulla loro cura e sul loro comportamento. Squamata 2023 sarà un'esperienza indimenticabile, con esposizioni di animali e molto altro ancora: piante, gadgets, oggettistica... Inoltre, avrete l'opportunità di acquistare forniture ed attrezzatura per i vostri animali e di parlare con esperti del settore.

Squamata è una expo-market nato nel 2006, dedicato a rettili, anfibi, insetti ed altri animali insoliti. Presenti, assieme agli esemplari, le attrezzature e gli accessori per il loro allevamento, libri e manuali tematici, gadget e tantissime occasioni per apprendere e conoscere meglio gli esemplari di questo straordinario mondo.

La mostra mercato SQUAMATA è un meeting organizzato da APPASSIONATI di erpetofilia. Un'expo dove potrete trovare animali esotici come serpenti, sauri, tartarughe, gechi, anfibi, insetti, aracnidi e tutto l'occorrente per allevarli e prendervi cura di loro.

SQUAMATA nasce con l’importante fine di divulgare conoscenze e passione tra i “non addetti ai lavori” avvalendosi per questa missione della collaborazione di tantissimi esperti del settore. L'evento è giunto alla sedicesima edizione e prosegue con l'obiettivo di avvicinare nuove persone a questo mondo in maniera consapevole ed informata. L'ambizione è contribuire alla crescita della terraristica italiana. Questa manifestazione è un punto d’incontro per tutti gli appassionati di terraristica, in un ambiente amichevole e familiare. Squamata resta una giornata in cui ci possiamo incontrare, conoscere, scambiare esperienze e consigli utili, offrendo contestualmente la possibilità di reperire animali, attrezzature ed informazioni inerenti la terrariofilia. Un momento in cui condividiamo le nostre passioni con le persone giuste.

La cornice di questo piacevolissimo contesto è il Palazzo dello Sport di Ozzano Emilia "Pala Arti Grafiche Reggiani".

La posizione geografica, alle porte di Bologna, rende la manifestazione agevolmente accessibile da tutta Italia, grazie alla rete di collegamenti autostradali e ferroviari che interessano Bologna.

Per informazioni:

info@squamata.it

+39 3485632749

www.squamata.it/expo