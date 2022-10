"Stage eat - la cena in scena": parte del ricavato in beneficenza

Nuovo ciclo di eventi firmati Campogrande Concept. Tra l’unione alchemica di musica, arte, spettacolo che accompagnano cene placèe nasce Stage Eat - La Cena in Scena! Nella cornice del Teatro delle Celebrazioni di Bologna il 3 e il 4 novembre andrà in scena un format che perme di cenare e assistere ad un Comic Show del tutto inusuale, scritto e diretto da Paolo Maria Veronica.

Inoltre parte del ricavato sarà devoluto ad Ageop Ricerca per sostenere il suo prezioso lavoro per i bambini dell' Ospedale Sant'Orsola, al reparto di pediatria oncologica.



Prenota il tuo posto, divertiti e vivi un nuovo modo per fare del bene!

Aperitivo, Cena Placeè e Spettacolo Euro 90 a persona



Info biglietti e prenotazioni : info@campograndeconcept.it



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 28 OTTOBRE ‘22