"Stage eat. La cena in scena" al Teatro Celebrazioni

Al Teatro Celebrazioni di Bologna il 3 e 4 novembre 2022 va in scena un innovativo format creato da Campogrande Concept che permetterà di cenare ed assistere ad un Comic Show del tutto inusuale scritto e diretto da Paolo Maria Veronica.

Parte del ricavato sarà devoluto ad Ageop Ricerca per sostenere il suo prezioso contributo per l’assistenza alle famiglie dei bambini del reparto di pediatria oncologica dell’Ospedale Sant’Orsola. Per prenotare e vivere una serata diversa dal solito, divertendosi e contribuendo al tempo stesso alla raccolta fondi scrivere un’email all’indirizzo info@campograndeconcept.it o via whatsapp al numero +39 3357681559 Prezzo a persona comprensivo di aperitivo, cena e spettacolo: 90€