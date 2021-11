Da Lavia agli Oblivion, dicembre di grandi emozioni al Teatro Duse

Si apre un dicembre ricco di emozioni al Teatro Duse di Bologna. Per chi ama la grande prosa, dal 3 al 5 dicembre Gabriele Lavia e Federica Di Martino sono gli imperdibili interpreti de ‘Le leggi della gravità’, dal celebre romanzo di Jean Teulé.

L’8 dicembre, invece, sarà nel segno della danza classica con ‘Lo schiaccianoci’ del Russian Classical Ballet. Ultimissime poltrone disponibili per il concerto di Gio Evan del 9 dicembre, mentre la Napoli di Luciano De Crescenzo sarà protagonista di ‘Così parò Bellavista’ in cartellone dal 10 al 12 dicembre, con Geppy Gleijeses, Marisa Laurito e Benedetto Casillo. Il 15 dicembre Lella Costa parlerà delle donne di Dante nello spettacolo ‘Intelletto d’amore’, mentre dal 17 al 19 dicembre si alza il sipario sulla commedia brillante ‘Alla stessa ora, il prossimo anno’, con Alessia Giuliani e Alberto Giusta.

Ad accendere la magia del Natale, sarà l’Harlem Gospel Choir che, a grande richiesta, torna il 14 dicembre dopo i ripetuti sold-out delle passate stagioni. Cresce l’attesa per Vinicio Capossela, in scena il 16 dicembre con il suo concerto dantesco ‘Bestiale comedìa’. A Santo Stefano, Matthew Lee si scatenerà al pianoforte tra rock e swing, per una serata dalle atmosfere vintage. Ormai tradizionale il concerto di fine anno ‘Bollicine’ con l’Orchestra Senzaspine, in cartellone dal 27 al 29 dicembre.

Aspettando il 2022, dal 30 dicembre al 2 gennaio, salgono sul palco gli Oblivion con lo spettacolo ‘Oblivion Rhapsody’, esilarante summa dei loro primi dieci anni di grandi successi. Lo show è in scena anche il 31 dicembre alle 21.45 per un gran gala di Capodanno tutto da ridere. Il 4 gennaio torna la musica con Giò di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone in ‘Canzoni per sempre’, mentre il 5 gennaio l’appuntamento è con ‘Il lago dei cigni’ del Russian Classical Ballet. Per i più piccoli, il 6 gennaio arrivano al Duse ‘Gli elfi di Babbo Natale’, nello spettacolo di Fantateatro a sostegno della Casa dei Risvegli ‘Luca De Nigris’. Per il weekend che chiuderà le feste, dal 7 al 9 gennaio, Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta saranno sul palco con l’attualissima e divertente commedia ‘Scusa sono riunione…ti posso richiamare?’.

Per i giorni di festa le emozioni dello spettacolo sono, quindi, tutte da vivere al Teatro Duse e per un regalo speciale da mettere sotto l’albero c’è il DUSENatale, un carnet di due spettacoli a scelta tra oltre 40 titoli diversi. Tutte le info e i biglietti su teatroduse.it.