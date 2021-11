 Al Teatro Dehon prosegue la stagione tra Stand Up, Goldoni e La Bohème

Tra l’irriverenza della Stand Up Comedy, la comicità locale di Duilio Pizzocchi con il suo Costipanzo Show, i grandi classici di Carlo Goldoni e la celebre Bohème di Giacomo Puccini, il Teatro Dehon prosegue la sua stagione sapendo accogliere generi diversi. Tutto il teatro, un Teatro per tutti!



Giovedì 25 novembre | ore 21

DANIELE FABBRI, ELEAZARO ROSSI, CHIARA BECCHIMANZI, RICCARDO CANTONI, MATTEO FALLICA, BOB FERRARA

“Stand Up Comedy”

Una serata all’insegna della comicità con sei comedian irriverenti che racconteranno la modernità e la vita, garantendo un'ora e mezza di risate.



26-27-28 novembre | feriali ore 21 e dom ore 16

ANTONELLO COSTA

“Extra Light – 100% di grasse risate”

Torna a Bologna il divertentissimo Antonello Costa, in un nuovo spettacolo con gli inediti monologhi di Don Antonino, Hamed e Tony Fasano, nuove canzoni e tanti altri numeri comici.



Venerdì 3 dicembre | ore 21

DANIELE FABBRI

“Fakeminismo”

FAKEMINISMO, il nuovo spettacolo satirico di Daniele Fabbri, è uno spettacolo che parla di donne, viste da un uomo che vuole cambiare il suo modo di parlare delle donne.



Sabato 4 dicembre | ore 21

DUILIO PIZZOCCHI presenta

“Costipanzo Show”

Direttamente dagli anni '90, ritorna sul palco del Teatro Dehon quello che può essere legittimamente considerato un classico della comicità in chiave locale, scaturito dal genio umoristico di Duilio Pizzocchi.



10-11-12 dicembre | feriali ore 21 e dom 16

Teatro Carcano

“Gli innamorati” DI CARLO GOLDONI

In questo classico immortale vediamo in scena una sparuta compagnia teatrale alle prese con la storia di Eugenia e Fulgenzio, i due giovani innamorati che Goldoni crea troppo gelosi per non litigare.



Venerdì 17 dicembre | ore 21

CHIARA MASCALZONI

“Sic Transit Gloria Mundi - E se il prossimo papa fosse donna?”

Un monologo divertente, intelligente e fantasioso, che attraverso l’inventatissima vicenda di Papa Elisabetta I affronta il verissimo tema del maschilismo del mondo occidentale.



18-19 dicembre | sab ore 21 e dom ore 16

Edizione integrale con otto solisti e un pianista

“LA BOHÈME” DI GIACOMO PUCCINI

Il capolavoro pucciniano in scena come una lettura contemporanea di un testo classico di prosa, con una messinscena dal respiro moderno, cinematografico, diretto e avvincente.

Per maggiori info www.teatrodehon.it

Tel. 051342934

Mail biglietteria@teatrodehon.it