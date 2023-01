Stagione teatrale TTTXTE di Crevalcore

Dal 17 gennaio al 3 aprile 2023 l’Auditorium Primo Maggio di Crevalcore (Viale Caduti di via Fani, 300) accoglie TTTXTE Crevalcore, la stagione teatrale del Comune di Crevalcore con la direzione artistica di Alex Carpani.

L’edizione 2023 di TTTXTE Crevalcore vede protagonisti alcuni dei nomi più prestigiosi della scena artistica italiana e non solo. Alessandro Benvenuti e Chiara Caselli, Corrado Augias, Simone Cristicchi, Giuseppe Cederna, Fabrizio Bentivoglio e Ferruccio Spinetti, Valentina Lodovini & il Quartetto FontanaMix Ensemble si alterneranno sul palco crevalcorese con spettacoli appassionanti e di alto livello.

Martedì 17 gennaio sono Alessandro Benvenuti e Chiara Caselli ad inaugurare la stagione 2023 con I Separabili, storia di un amore incondizionato di bambini che diventano adulti e che si incontrano di nuovo dopo tanti anni. Il testo è di Fabrice Melquiot, uno degli autori francesi contemporanei più conosciuti e più rappresentati, mentre la regia è di Sandro Mabellini.

Lunedì 30 gennaio Fabrizio Bentivoglio e Ferruccio Spinetti vanno in scena con Lettura Clandestina, reading teatrale musicale di alcuni estratti da "La solitudine del satiro" di Ennio Flaiano, la raccolta postuma di articoli di giornali, scritti personali, appunti di vita ironici, profondi, provocatori e commoventi, selezionati e letti da Bentivoglio con il contrappunto del contrabbasso di Ferruccio Spinetti per raccontare e tramandare la figura di un intellettuale che, come pochi altri, ha saputo raccontare l’Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è.

Lunedì 13 febbraio si prosegue con Valentina Lodovini & Quartetto FontanaMix Ensemble in A Futura Memoria – Dedicato Ad Anna Politkovskaja, dove la Lodovini dà voce e corpo alle idee e agli ideali di una donna non disposta a tacere, né a scendere a compromessi che ha pagato il prezzo più alto per questa scelta, mentre Valentino Corvino e il quartetto d’archi FontanaMix ripropongono alcune pagine della grande musica russa del Novecento.

Martedì 14 marzo in Ecce homo Corrado Augias racconta una vicenda ancora avvolta da misteri e suggestioni: le ultime ore di Cristo, dall’arresto fino alla crocifissione. Lo spettacolo, con le musiche di Valentino Corvino e la regia di Angelo Generali, si ispira al libro “Le ultime diciotto ore di Gesù” (2015) dello stesso Augias, il quale si interroga su quali siano state le ragioni e gli interessi politici e sociali che hanno portato alla condanna di quell’uomo che si proclamava figlio di Dio.

Venerdì 31 marzo Paradiso – Dalle tenebre alla luce riporta dopo qualche anno sul palcoscenico di Crevalcore Simone Cristicchi, che affronta un vero e proprio viaggio interiore che conduce l’uomo dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo e i cui insegnamenti, come un fiume sotterraneo, attraversano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio fino a noi.

E’ Giuseppe Cederna, lunedì 3 aprile, a chiudere la stagione 2023 con Storia di un corpo, riduzione dell’omonimo libro di Daniel Pennac, per la regia di Giorgio Gallione; uno spettacolo al ritmo incalzante e coinvolgente. Storia di un corpo è il diario intimo e “fisico” di un uomo e va dai suoi primi anni coscienti di vita (12 anni) fino alla sua morte a 87 anni. E’ un diario non sentimentale, ma fisico; è la registrazione, in sostanza, dei cambiamenti del corpo, delle sue reazioni alla vita nel corso degli anni.

Biglietti singoli

Intero € 20,00 - Ridotto età* € 18,00 (<* 30 anni, >65 anni, accompagnatori persone con handicap motorio

Abbonamento a 6 spettacoli

Intero € 100,00 - Ridotto età € 80,00

Abbonamento a 3 spettacoli

Intero € 50,00 - Ridotto età € 40,00

4 biglietti a scelta (stesso spettacolo o spettacoli diversi)

€ 70,00

- biglietti acquistabili anche online su: www.vivaticket.it

- nuovi abbonamenti a 3 e 6 spettacoli e biglietti singoli in vendita all’Auditorium Primo Maggio il 10.1 h17-19, oppure la sera di ogni spettacolo h20-21