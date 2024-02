Dalla prosa al musical, una stagione di imperdibili spettacoli a Bologna

Dalla prosa classica alla drammaturgia contemporanea, dal musical al teatro comico, dal mese di marzo i grandi interpreti della scena sono attesi nel cuore di Bologna per una rassegna di spettacoli emozionanti e imperdibili.

I big in scena al Teatro Duse

Gli eventi si terranno presso il Teatro Duse, in via Cartoleria 42, dal 1° marzo al 17 maggio 2024 per una stagione indimenticabile che prevede spettacoli (a partire da 18 euro) durante i prossimi weekend nelle giornate di venerdì e sabato alle ore 21 e domenica alle ore 16.

Tra gli artisti sul palco a marzo Maddalena Crippa, Ambra Angiolini, Giacomo Poretti, Ugo Dighero, Veronica Pivetti, Francesco Piccolo, Pif e Paolo Rossi. Scopriamo l'intero programma nel dettaglio.

Gli spettacoli da non perdere a marzo

S’intitola Un sogno a Istanbul lo spettacolo in scena stasera, domani e domenica alle 16, con Maddalena Crippa e Maximilian Nisi, diretti da Alessio Pizzech. Liberamente tratta dal best seller di Paolo Rumiz La cotogna di Istanbul, la pièce è scritta da Alberto Bassetti. Al centro della trama l’intrigante storia d’amore tra i due protagonisti e un viaggio che diventerà rito, scoperta, resurrezione.

Dal musical al fantastico e non solo

A grande richiesta, il 7 marzo sarà sul palco Alice in Wonderland Reloaded del Theatre-Circus Elysium. Lo show, basato sulla celebre storia di Lewis Carroll, unisce recitazione, danza e ginnastica acrobatica. Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera, appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D.

Attesissima Ambra Angiolini che l’8 e 9 marzo sarà Oliva Denaro nello spettacolo tratto dal romanzo omonimo di Viola Ardone, ispirato alla storia vera di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni Sessanta fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto matrimonio riparatore. Alla regia Giorgio Gallione.

Il 10 marzo sarà la volta della Compagnia Corrado Abbati con Al Cavallino Bianco. Lo spettacolo, anello di congiunzione fra operetta, rivista e commedia musicale, è stato concepito dagli autori con inusuale modernità per un pubblico cosmopolita preso dalla voglia di viaggiare.

Musica e poesia: il tour Fragile/Inossidabile

Doppio live, il 13 e il 28 marzo per il cantautore e poeta Gio Evan che, dopo il sold out della scorsa stagione, torna al Duse con bene due tappe del tour Fragile/Inossidabile, Attraverso monologhi, poesie, canzoni e gag, Evan racconta la forza della fragilità inossidabile, dello spessore della finezza e dei frammenti rimasti fra menti rimaste.

Spazio alla commedia e ai grandi classici

Giacomo Poretti e Daniela Cristofori sono, invece, i protagonisti della commedia Funeral Home in cartellone il 14 marzo. Al centro della storia un’anziana coppia che, in occasione di una celebrazione funebre, ingaggia una discettazione semiseria sulla morte, tra risate, battibecchi coniugali e poesia.

Lo straordinario talento di Ugo Dighero sarà per la prima volta al servizio di un grande classico: L’avaro di Molière in cartellone dal 15 al 17 marzo. L’attore genovese, già apprezzatissimo protagonista delle opere di Stefano Benni e Dario Fo, veste i panni di un Arpagone che il regista Luigi Saravo immerge in una dimensione vicina al nostro quotidiano, tra smartphone e diabolici spot pubblicitari che vorrebbero indurlo a spendere il suo amato denaro. In scena con Dighero anche Mariangeles Torres.

Il tributo a Frank Sinatra

Spazio alla musica il 18 marzo con Gianluca Guidi protagonista di Sinatra The Man and His Music, viaggio/tributo in onore del grande artista americano. In questo racconto in prosa e musica non mancheranno aneddoti e curiosità sulla vita di Sinatra, dai rapporti con la famiglia Kennedy alle tormentate relazioni amorose.

College, una prima assoluta italiana

Debutta in prima nazionale, il 23 e 24 marzo, College che vedrà il direttore e compositore Timothy Brock guidare per la prima volta l’Orchestra Senzaspine. Il pubblico potrà immergersi nell’universo comico di Buster Keaton con la proiezione del capolavoro del cinema muto College (1927), accompagnato dalla colonna sonora originale creata appositamente dal M° Brock per l’occasione.

Teatro e evergreen

Il 25 marzo approdano sul palco di Via Cartoleria Francesco Piccolo (Premio Strega 2014 con Il desiderio di essere come tutti) e Pif con Momenti di trascurabile (IN)felicità, tratto dai tre libri scritti da Piccolo dal 2010 al 2020 per Einaudi.

Torna al Duse anche Veronica Pivetti protagonista, il 26 marzo, dello spettacolo L’inferiorità mentale della donna, tratto dall’omonimo trattato di Paul Julius Moebius, considerato un evergreen del pensiero reazionario. Diretta da Giovanna Gra e Walter Mramor, la pièce si avvale dell’accompagnamento musicale di Alessandro Nidi.

Tra i ritorni più attesi anche quello di Paolo Rossi che il 27 marzo presenterà il suo Da questa sera si recita a soggetto! liberamente ispirato alla celebre opera di Luigi Pirandello. Rossi esplora uno dei testi più emblematici del ‘teatro nel teatro’ e più rappresentativi del concetto di improvvisazione e rottura della quarta parete.

Gli appuntamenti di aprile tra danza, musica e commedia

Gli spettacoli proseguiranno anche nel mese di aprile. Nel dettaglio, il 3 aprile tornerà la grande danza contemporanea con Ballade della MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola, spettacolo composto da due inedite coreografie firmate rispettivamente da Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli. Imperdibile dal 5 al 7 aprile Arturo Cirillo nel Cyrano De Bergerac di cui firma anche adattamento e regia.

Due gli appuntamenti con la musica italiana: il 4 aprile l’omaggio a Mogol-Battisti in Canto Libero e l’8 aprile il tributo a Renato Carosone con Renatissimo che vede in scena Enzo Decaro e gli Ànema.

Si ride il 10 aprile con Antonio Ornano e il suo esilarante monologo Maschio caucasico irrisolto. Risate anche dal 12 al 14 aprile, con Marina Massironi, Gianfelice Imparato e Valerio Santoro ne Il malloppo, black comedy dell’inglese Joe Orton diretta da Francesco Saponaro. Due ladri inesperti decidono di svaligiare la banca accanto all’impresa di pompe funebri in cui lavorano, ma sono costretti a nascondere la refurtiva nella bara della madre appena deceduta di uno di loro.

Altro registro, invece, per Vladimir Luxuria interprete, il 19 aprile, di Princesa ispirato alla storia vera della giovane trans brasiliana Fernanda Farias De Albuquerque.

Si torna al teatro brillante con Giorgio Comaschi che il 21 aprile presenta il suo Zin Zin. Il 27 aprile torna l’Orchestra Senzaspine con La Cenerentola, mentre il 29 aprile è atteso in scena Marco Travaglio con il suo nuovo spettacolo: I migliori danni della nostra vita | II Stagione.

I concerti e gli spettacoli di maggio

La musica torna anche il 3 maggio con Beatrice Baldaccini in Raffaella! Omaggio alla Carrà, il 7 maggio, ABBAdream, concerto tributo al gruppo svedese che siede nell’Olimpo della disco music e, il 14 maggio, Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar con l’Orchestra Ensemble Le Muse, diretta dal M° Andrea Albertini.

Infine, il 17 maggio torna Serena Dandini con una nuova puntata del format teatrale Vieni avanti cretina, next!, l’originale varietà che gioca tra provocazione e comicità al femminile.

Per info e biglietti: teatroduse.it.