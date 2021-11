Stand Up Comedy - Open Mic al Locomotiv Club

Da mercoledì 24 novembre 2021 a mercoledì 26 gennaio 2022 appuntamento con l’Open Mic di Stand Up Comedy del Locomotiv Club.

L’open mic - microfono aperto per i meno anglofoni tra noi – coinvolgerà dieci comici che si alterneranno sul palco con monologhi da provare o migliorare, un susseguirsi dinamico di stili ed energie diverse da non perdere.

Vietato ai minori di 14 anni o ai deboli di cuore.

Presenta @Davide Sberna (https://www.instagram.com/davide.sberna/)

Per tutti gli appassionati di comicità, ecco i prossimi appuntamenti della stagione:

– MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE

– MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE

– MERCOLEDÌ 5 GENNAIO

– MERCOLEDÌ 19 GENNAIO

– MERCOLEDÌ 26 GENNAIO

Per i comici che vogliono esibirsi scrivere a: standupcomedybologna@gmail.com

24 novembre 2021

apertura porte ore 20.30

inizio spettacolo ore 21.30

riservato ai soci del circolo con tessera aics